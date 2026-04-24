قصر سفید روز جمعه (۲۴ اپریل) اعلام کرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، تمدید ۹۰ روزه برای معافیت قانون جونز را صادر کرده است؛ اقدامی که انتقال نفت، گاز طبیعی و کود کیمیاوی توسط کشتی‌های غیرامریکایی به داخل و در سراسر ایالات متحده را در بحبوحهٔ تنش میان امریکا و ایران و بسته‌شدن تنگهٔ هرمز آسان‌تر می‌سازد.

در همین حال، قیمت نفت رو به کاهش است، هرچند نفت خام برنت همچنان بالاتر از ۱۰۴ دالر در هر بیرل معامله می‌شود. شاخص داوجونز تقریباً بدون تغییر باقی ماند، در حالی که شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود صفر عشاریه یک درصد و نزدک ۱۰۰ حدود یک عشاریه دو درصد افزایش یافتند.

این تصمیم تازه‌ترین اقدام دولت برای مهار افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است که به‌دلیل تنش‌ها بالا رفته‌اند. پیش از این، در اواسط ماه مارچ، یک معافیت ۶۰ روزه نیز اعلام شده بود.

سرمایه‌گذاران نسبت به توقف دپلوماسی میان امریکا و ایران و افزایش تنش‌ها در تنگهٔ هرمز ابراز نگرانی کرده‌اند. این مسیر یکی از نقاط حیاتی جهان است که بیش از ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع‌شدهٔ جهان از آن عبور می‌کند.

در عین حال، قیمت مواد مهم برای تولید کود کیمیاوی مانند یوریا و آمونیا در برخی مناطق تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند مصونیت غذایی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. منطقهٔ خلیج فارس حدود ۳۰ درصد تجارت جهانی کود کیمیاوی را تأمین می‌کند.

همچنان دن یورگنسن، کمیشنر انرژی اروپا، هشدار داده است که چشم‌انداز بازارهای انرژی ضعیف است، حتی اگر وضعیت به‌زودی بهبود یابد.

او گفت:"نظر به تحولات در شرق میانه ما با ماه‌ها، یا حتی سال‌های دشوار روبه‌رو هستیم. حتی در بهترین حالت هم وضعیت خوب نخواهد بود."

از زمان آغاز حملات ایالات متحده و اسراییل علیه ایران در ۲۸ فبروری، قیمت نفت، کود کیمیاوی و المونیم به شدت افزایش یافته است.

هشدارهای تازه درباره پیامدهای اقتصادی این جنگ روز چهارشنبه ۲۲ اپریل در حالی صادر شد که مراکز مهم تولید کالاها از حملات ایران آسیب دیده‌اند و کشتی‌های حامل صادرات نمی‌توانند آزادانه از تنگه هرمز عبور کنند.

دن جورگنسن، کمیشنر انرژی اتحادیه اروپا، می‌گوید که این افزایش‌ها کوتاه‌مدت نیست و اثرات آن ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه خواهد داشت. وی افزود: " اگر تصور کنیم که فردا صلح برقرار شود، باز هم مثلاً قطر احتمالاً به دو سال یا حتی بیشتر نیاز خواهد داشت تا زیرساخت‌های تولید و انتقال گاز خود را بازسازی کند."

شرکت هوایی لوفت‌هانزای آلمان، روز چهارشنبه با اشاره به این جنگ اعلام کرد که قیمت سوخت دو برابر شده و به همین دلیل این شرکت ۲۰ هزار پرواز را تا ماه اکتوبر کاهش می‌دهد.