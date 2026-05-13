زیلنسکی: امید است رییس جمهور ترمپ در سفرش به چین روی ختم جنگ اوکراین بحث کند

ولادیمیر زیلنسکی رییسجمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که امیدوار است رییسجمهور ترمپ، در جریان سفرش به چین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتوگو کند.
اوکراین بارها از چین، که روابط نزدیکی با روسیه دارد، خواسته است نقش بزرگتری در فراهم کردن زمینه صلح ایفا کند.
دریک انکشاف دیگر، رییس جمهور اوکراین به روز سه شنبه گفت که تاسیسات گاز روسیه در منطقه اورنبرگ در عمق ۱۵۰۰ کیلومتری خاک روسیه را هدف قرار داده است. زیلنسکی افزود که اوکراین با متحدین اروپایی اش روی انکشاف تکنالوژی های دفاعی در برابر میزایل های بالسیتک کار میکند.
از سوی هم، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز سهشنبه گفت که روسیه در پایان سال جاری میزایل هستهای ستراتژیک جدید خود به نام "سرمات" را آماده استفاده خواهد کرد و آن را قدرتمندترین میزایل جهان توصیف کرد.
استقرار برنامهریزیشده این میزایل که برای حمل سرگلوله های هستهای و هدف قرار دادن نقاطی در هزاران کیلومتر دورتر در ایالات متحده یا اروپا طراحی شده است، پس از سالها ناکامی و تأخیر انجام میشود.
پوتین افزود، قدرت تخریبی سرگلوله این راکت بیش از چهار برابر هر نمونه مشابه غربی آن است و برد آن از ۳۵ هزار کیلومتر فراتر میرود.
پوتین گفت این میزایل توانایی عبور از تمامی سیستم های دفاع ضد میزاییلی موجود و آینده را دارد.
تحلیلگران امنیتی غربی اما میگویند که پوتین درباره تواناییهای برخی از سلاحهای هستهای نسل جدید روسیه اغراق کرده است.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، پوتین بارها در اظهاراتی که غرب آن را تلاشی برای بازداشتن از مداخله گسترده تر به نفع اوکراین میداند، به جهان در مورد بزرگی و قدرت زرادخانه هستهای روسیه، یادآوری کرده است.
