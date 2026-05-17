مقامات در ایتالیا: تحقیقات برای پیدا کردن انگیزه حمله بر عابران ادامه دارد

مقامات در شهر مودینای ایتالیا می گویند که تحقیقات از عامل حمله بر عابران به منظور پیدا کردن انگیزه این حمله ادامه دارد.

سارنوال مودینا روز یکشنبه (۱۷می) گفت که عامل حمله به خاطر ارتکاب "قتل عام و آسیب رساندن به مردم" تحت بازجویی قرار دارد.

جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا این حمله را یک رویداد "بسیار جدی" توصیف کرد و روز یکشنبه همراه با رییس جمهور این کشور به خاطر بازدید از محل رویداد و ملاقات با زخمیان، به شهر مودینا رفت.

مقامات گفته اند که یک مرد ۳۰ ساله روز شنبه (۱۶ می) با موتر بر جمعیتی از مردم در مرکز شهر مودینا حمله کرد که در نتیجه آن هشت تن زخمی شد. وضعیت چهار زخمی "جدی" توصیف شده است.

به گفته مقامات، عامل این حمله که متولد ایتالیا و اصالتاً از شمال افریقا است، پس از حمله با موتر تلاش کرد از محل رویداد فرار کند و سپس یکی از سه نفر در محل رویداد را که تلاش کردند او را دستگیر کنند، با چاقو زخمی کرد.

ماسیمو میزاتی، شهردار مودینا در مورد فرد مهاجم که سپس توسط پولیس دستگیر شد گفت: "این مرد در سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلال شخصیت اسکیزوید تحت تداوی مشکلات صحت روانی قرار داشت و پس از آن از نظارت [مقامات صحی] ناپدید شد."

سارنوال شهر مودینا گفته است که دو تن از زخمیان، پا های شان را از دست داده و یک زخمی دیگر در وضعیت وخیم قرار دارد.