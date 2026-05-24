کشته شدن ۲۴ نفر در اثر یک انفجار در کویته

در اثر یک حمله موتر بم بر یک قطار آهن در منطقه چمن پاتک شهر کویته پاکستان، حد اقل ۲۴ نفر کشته شد.

مقامات در ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که در این حمله که روز یکشنبه (۲۴ می) انجام شد، حد اقل ۷۰ نفر دیگر زخمی شده است.

مقامات پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفتند که این قطار، مسنوبین امنیتی و اعضای خانواده آنان را حمل می کرد.

گروه جدایی طلب "اردوی آزادی بخش بلوچ" با نشر اعلامیه ای مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت و ادعا کرد که این یک حمله انتحاری بود.

وزارت خط آهن پاکستان گفته است که انفجار ناشی از این حمله، انجن و سه واگون قطار را از خط خارج کرد و منجر به واژگون شدن دو واگون دیگر شد.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان این حمله را "شنیع" خواند و آنرا محکوم کرد.

سرفراز بگتی، رییس حکومت ایالتی بلوچستان با نشر پیامی در حساب ایکس اش ادعا کرده که در این حمله "زنان و کودکان" هدف قرار گرفته است.

گروه های جدایی طلب در بلوچستان، حکومت مرکزی پاکستان را به "محروم نگه داشتن" باشندگان بومی این ایالت از عواید منابع طبیعی بلوچستان متهم می کنند و ادعا دارند که برای "احیای حقوق" بلوچ ها می جنگند.

اسلام آباد اما این ادعای جدایی طلبان بلوچ را رد کرده و آنان را "گروه های نیابتی" هند می خواند.