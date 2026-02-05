اردوی پاکستان مدعی است که در عملیات نظامی بلوچستان ۲۱۶ 'تروریست' کشته شد

اردوی پاکستان ادعا کرده است که با ختم عملیات نظامی زیر نام "رد الفتنه – ۱" در ایالت بلوچستان دست کم ۲۱۶ "تروریست" کشته شده است.

ادارۀ روابط عامۀ اردوی پاکستان روز پنجشنبه گفته است که این عملیات پاکسازی چند روزه علیه "عناصر تروریست تحت حمایت هند" انجام شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای امنیتی پاکستان در ۳۱ جنوری به موجی از حملات که مسوولیت آن را اردوی آزادی‌بخش بلوچ به عهده گرفت، در سراسر بلوچستان واکنش نشان دادند.

اردوی آزادیبخش بلوچ در یکی از بزرگترین عملیات خود تاکنون به مکاتب، بانک‌ها، بازارها و تاسیسات امنیتی در سراسر منطقه حمله کرد و بخش‌های از این ایالت را از کنترول حکومت خارج کرد.

روابط عمومی اردوی پاکستان (آی‌اس‌پی‌آر) ، در اعلامیۀ خود خاطرنشان کرد که در ۲۹ جنوری "عملیات در پنجگور و حومه منطقۀ هرنای پس از آن آغاز شد که معلومات موثق و تایید شده، حضور عناصر تروریستی را که تهدیدی قریب‌الوقوع برای مردم محلی محسوب می‌شدند، تایید کرد".

اردوی پاکستان اذعان داشته است که در جریان (عملیات نظامی رد الفتنه – ۱) ۳۶ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان و ۲۲ نیروی امنیتی پاکستان نیز کشته شده اند.

در این اعلامیه در بارۀ هویت افراد کشته شده توسط اردوی پاکستان در این عملیات چیزی گفته نشده است.

حکومت پاکستان همواره ادارات استخباراتی هند را به دامن‌زدن ناامنی‌ها در مناطق بلوچستان پاکستان متهم کرده اما مقامات دهلی جدید به کرات این ادعا ها را رد کرده اند و در عوض پاکستان به پناه‌دادن به تروریست‌های متهم کرده است که علیه منافع هند فعالیت می‌کنند.

بلوچستانِ غنی از مواد معدنی با ایران و افغانستان هم‌مرز است و در بندر آب‌های عمیق گوادر و سایر پروژه‌ها محل سرمایه‌گذاری بیجینگ می‌باشد.

بلوچ‌ها از دیر زمان شکایت دارند که از عواید بلوچستان سهم منصفانه به آنان داده نمی‌شود و این نارضایتی سبب قیام و شورشگری بیش از ده گروه جدایی طلب بلوچ بر ضد حکومت پاکستان شده است.