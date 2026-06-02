اسلام آباد: ذخایر سلاح در افغانستان برای پاکستان تهدید مستقیم است

در ادامه انتقاد های اسلام آباد از سیاست های حکومت طالبان، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان در حضور کایا کالاس، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بار دیگر افغانستان را پناهگاه گروه های مسلح ضد اسلام آباد خواند.

دار در نشست خبری مشترک که روز دوشنبه (اول جون) پس از ملاقات با کالاس در اسلام آباد داشت، گفت که دو طرف بر علاوه سایر مسایل، روی وضعیت افغانستان نیز بحث کردند، و افزود: "ما همچنان روی مسایل امنیتی و دهشت افگنی به شمول حضور عناصر فتنه خوارج و فتنه هندوستان در خاک افغانستان بحث کردیم. حملات مداوم آنان علیه پاکستان، همچنان نگرانی اصلی ما است."

اسلام آباد طالبان پاکستانی را "فتنه خوارج" و جدایی طلبان بلوچ را "فتنه هندوستان" می خواند.

مسؤول روابط خارجی اتحادیه اروپا در این نشست گفت که درگیری های اخیر بین حکومت طالبان و پاکستانی ها، منجر به بروز "پیامد های بشری" شده و خطر دامن زدن به بی ثباتی و افراط گرایی بیشتر را به همراه دارد.

کایا کالاس ضمن آنکه خواستار خویشتنداری و تنش زدایی بین دو طرف شد، گفت: "پاکستان حق دارد که از خود و مردم اش مطابق با قوانین بین المللی دفاع کند، اما گفتگو، نه حملات هوایی، بهترین راه حل در این وضعیت است."

همچنان، در اعلامیه مشترک که پس از ملاقات وزیر خارجه پاکستان و مسوول روابط خارجی اتحادیه اروپا نشر شد، دو طرف از حکومت طالبان خواسته که علیه تمام گروه های دهشت افگن که در افغانستان فعال اند، اقدام کند.

در این اعلامیه دو طرف از وضعیت رو به وخامت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده اند.

حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات دار و کالاس ابراز نظر نکرده است اما حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان با نشر پیامی در حساب ایکس خود به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی در پاکستان، نتیجه پالیسی های خود اسلام آباد در حمایت از افراط گرایی است.

کرزی همچنان پاکستان را به استفاده از افراط گرایی به حیث "ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان" در چهار دهه اخیر متهم کرده است و ابراز امیداوری کرده که مسؤول روابط خارجی اتحادیه اروپا، عوامل اصلی و ریشه بحران کنونی در منطقه را مدنظر بگیرد.

در یک انکشاف دیگر، سید عاطف رضا، مستشار پاکستان در سازمان ملل متحد از موجودیت سلاح و مهمات پیشرفته در افغانستان ابراز نگرانی کرد و آن را "تهدید مستقیم" به همسایگان افغانستان به شمول پاکستان خواند.

این مقام پاکستانی روز دوشنبه (اول جون) در یک نشست سازمان ملل متحد که به خاطر مبارزه با تجارت سلاح های غیر قانونی سبک و خفیف برگزار شده بود، به قطعنامه ماه مارچ امسال شورای امنیت ملل متحد اشاره کرد که در آن بر تلاشهای منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری و رسیدگی به تجارت سلاح های خفیف در افغانستان تاکید شده است.

او در این نشست گفت: "ما خواستار تلاش های قویتر بین المللی برای جلوگیری از دسترسی گروه های مسلح دهشت افگن به سلاح های غیرقانونی در افغانستان و حصول اطمینان از پایبندی طالبان به تعهدات و الزامات بین المللی شان در این زمینه استیم."

از سوی هم، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان حکومت طالبان را در پیوند به مبارزه با گروه های دهشت افگن، به اظهارات ضد و نقیض متهم کرد و گفت که با توجه به این رویکرد طالبان، اعتماد کردن به طالبان "خطرناک" خواهد بود.

او در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی جیو گفت که حمایت حکومت طالبان از طالبان پاکستانی کاهش نیافته و افزود که حرف و عمل طالبان در مهار کردن طالبان پاکستانی یکی نیست، چون به گفته او حکومت طالبان از دادن ضمانت های کتبی برای مبارزه با طالبان پاکستانی خودداری می کند، آنچه به ادعای او، نیت سو حکومت طالبان را نشان می دهد.

حکومت طالبان بار ها حضور گروه های دهشت افگن در افغانستان زیر حاکمیت شان را رد کرده و گفته اند که حکومت این گروه به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.