امریکا: وقت آن رسیده تا طالبان به سلامت و رفاه مردم افغانستان رسیدگی کنند

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در واکنش به اظهارات برنامهٔ جهانی غذا مبنی بر تاثیرات محاصرهٔ دریایی ایران بر ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوتغذیه در افغانستان، می‌گوید که وقت آن رسیده تا طالبان به سلامت و رفاه مردم افغانستان رسیدگی کنند.

برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً گفته است که انسداد مرزهای پاکستان این سازمان را مجبور به تغییر مسیر محموله‌ها از طریق ایران و دوبی کرده است، اما محدودیت‌های دریایی و محاصرهٔ بنادر ایران در نتیجهٔ جنگ ایالات متحده – اسراییل با ایران مسیر جاگزین را نیز مسدود کرده و ذخایر حیاتی برای تغذیۀ مادران و کودکان مبتلا به سوتغذیه در افغانستان به پایان رسیده است.

وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که "پس از بیش از چهار سال از به قدرت رسیدن طالبان، وقت آن رسیده تا طالبان نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند."

این وزارت می‌گوید که براساس دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تمام کمک‎های امریکا را که ممکن به دست طالبان برسد، به حالت تعلیق درآورده است.

پیش از این مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در مورد انسداد تنگهٔ هرمز گفته بود که این تنگه باید "به هر نحوی" باز باشد و آنچه در تنگۀ هرمز اتفاق می‌افتد، "غیرقانونی" است.

روبیو هفتهٔ جاری طی سفرش به هند در پاسخ به خبرنگاران گفت: "خوب، آب‌راه‌ها باید باز باشند. آنها به هر حال باز خواهند بود. بنابراین باید باز باشند. آنچه آنجا اتفاق می‌افتد غیرقانونی است، غیرقانونی است، برای جهان ناپایدار است، غیرقابل قبول است. من هیچ کشوری را در جهان نمی‌شناسم که این کار را انجام دهد."

برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که بسته شدن مرز افغانستان- پاکستان از ماه اکتوبر سال گذشته و همچنین تشدید درگیری‌ها در شرق میانه، آزمون‌های جدی را برای پاسخ اضطراری برنامه جهانی غذا در افغانستان ایجاد کرده است.

کورین فلیشر، رییس تامینات برنامه جهانی غذا در ژنیو در سخنرانی در مورد تاثیرات جنگ شرق میانه گفت: "در افغانستان ۱۷ میلیون نفر مصوونیت غذایی ندارد. ما باید به آنجا رسیدگی کنیم. ما بخش قابل توجهی از کمک را از پاکستان تامین می‌کنیم که به دلیل جنگ بین پاکستان و افغانستان تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین، مسیر آن را تغییر دادیم تا از طریق ایران وارد شود. در حالی که در مسیر تغییر یافته برای ورود به بندرعباس در ایران بودیم، جنگ شروع شد."

این مقام ملل متحد گفت که برنامه جهانی غذا اکنون مجبور شده است این کمک‌ها را از طریق عربستان سعودی و از مسیر دبی تامین کند که به گفته او، مستلزم زمان و هزینهٔ بیشتر است.