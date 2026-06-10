تیم ملی فوتبال افغانستان لحظات قبل در دیدار نهایی رقابتهای چهارجانبه بینالمللی "الماس جوبیلی" مالدیو به مصاف پاکستان رفت.
افغانستان پس از راهیابی به فاینل این رقابتها، در حالی برابر پاکستان قرار میگیرد که شماری از بازیکنان کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که امید پوپلزی، کاپیتان تیم ملی، به دلیل محرومیت ناشی از کارت سرخ در دیدار قبلی نمیتواند در این مسابقه حضور داشته باشد.
همچنین طبق اعلامیه فدراسیون فوتبال افغانستان، جمشید اچکزی و حبیبالله عسکر پیش از پایان مسابقات اردوی تیم ملی را ترک کردهاند. بر اساس معلومات این اعلامیه ، عسکر به دلیل مشکلات مرتبط با وظایف کاری خود در سویدن و اچکزی به دلیل هماهنگیهای قبلی نتوانستهاند تیم را تا پایان رقابتها همراهی کنند.
افغانستان رقابتهای چهارجانبه مالدیو را با پیروزی در برابر میزبان (مالدیو) آغاز کرد، سپس در برابر تیم زیر ۲۳ سال بنگلهدیش به تساوی رسید و در سومین دیدار خود برابر پاکستان شکست خورد.
در مسابقه مرحله گروهی میان دو تیم، پاکستان از فرصتهای خود بهتر استفاده کرد و با دو گول به پیروزی رسید. با این حال، افغانستان نیز چند موقعیت جدی برای گولزنی ایجاد کرد که سرانجام به ثمر نرسید.
رقابتهای "الماس جوبیلی" با حضور تیمهای ملی افغانستان، پاکستان و مالدیو و همچنین تیم زیر ۲۳ سال بنگلهدیش برگزار شده است.
دیدار نهایی میان افغانستان و پاکستان در حالی برگزار میشود که رقابت میان دو تیم همواره از حساسیت ویژهای برای هواداران فوتبال در دو کشور برخوردار بوده است و انتظار میرود مسابقه امشب نیز با استقبال گسترده هواداران همراه شود.
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