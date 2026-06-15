واکنش ها به نهایی شدن توافق امریکا و ایران

انتونی گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد نهایی شدن "توافق صلح" بین امریکا و ایران را به این دو کشور تبریک گفت و با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که این توافق منجر به "آتش بس فوری و دایمی، بازگشایی تنگه هرمز و همچنان [ایجاد] چارچوب برای مذاکرات بیشتر" بین دو طرف می شود.

گوتیرش در این پیام از پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشور های منطقه به خاطر "نقش سازنده" شان در حمایت از مذاکرات بین امریکا و ایران قدردانی کرد.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجه قطر نیز با استقبال از نهایی شدن توافق امریکا و ایران، ابراز امیدواری کرد تا "همه طرف ها با روحیه ای مثبت و سازنده" در دور بعدی مذاکرات اشتراک کنند.

ترکیه ضمن استقبال از این توافق، آن را "گام مهم در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار" در منطقه خواند و مانند قطر، خواستار ادامه مذاکرات بین امریکا و ایران با یک "رویکرد سازنده" شده است.

امانول مکرون، رییس جمهور فرانسه خواستار "تطبیق سریع و کامل" این توافق توسط "همه طرف های درگیر" شده است.

در پیامی که مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نشر کرده، آمده است: "این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند، که ماموریت بین المللی ایجاد شده توسط بریتانیا آماده حمایت از آن است."

مکرون با اشاره به حملات اسراییل بر لبنان همچنان افزود که فرانسه آماده است تا به مقامات لبنانی در بخش اعاده "حاکمیت ملی" لبنان کمک کند.

کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا نهایی شدن توافق امریکا با ایران را "یک گام بسیار مهم در جهت پایان دادن جنگ، تضمین ثبات منطقه ای و بازگشایی تنگه هرمز" خواند.

استارمر با نشر اعلامیه ای بر تطبیق این توافق به ویژه "بازگشایی تنگه هرمز و باز ماندن کامل و دایمی" آن تاکید کرده است.

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان نهایی شدن توافق امریکا و ایران را یک "پیشرفت دیپلوماتیک" خوانده و آنرا به دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و "طرف ایرانی" تبریک گفته است.

مرتس مانند سایر همتایان اروپایی خود با تاکید بر تطبیق این توافق، افزود که این توافق می تواند راه را برای "احیای اقتصاد جهانی و یک شرق میانه امن تر" هموار کند.