ترمپ: توافقنامه با ایران کامل شد؛ پاکستان: توافقنامه روز جمعه امضا می شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از "تکمیل" شدن توافق واشنگتن با تهران خبر داد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه با نشر پیامی در حساب تروت سوشل گفت: "توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون تکمیل شده است. به همه تبریک می گویم!"

آقای ترمپ در این پیام همچنان از بازگشایی تنگه هرمز بدون اعمال "حق العبور" خبر داد و افزود: "و همزمان [با بازگشایی تنگه هرمز] به این وسیله اجازه رفع فوری محاصره بحری [ایران توسط] ایالات متحده را می دهم."

دونالد ترمپ در یک پیام دیگر، توافق بین امریکا و ایران را یک "توافق بزرگ" خواند که به گفته او صلح و امنیت را برای تمام منطقه در پی خواهد داشت.

او گفت:"بسیاری از روسای جمهور (امریکا) تلاش کرده‌ اند با ایران صلح کنند و همه قبل از من شکست خورده‌ اند. رهبران منطقه برای اولین بار یک رییس جمهور پیدا کرده‌ اند که می‌ تواند به آنها در دستیابی به صلح واقعی کمک کند. با باز شدن تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، به منظور ماین پاکی، نفت دوباره از هر دو طرف برای منطقه و جهان جریان خواهد یافت!"

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان که کشورش مذاکرات بین نمایندگان امریکا و ایران را میانجیگری می کند، نیز از ایجاد توافق بین دو طرف خبر داد و گفت که قرار است این توافق روز جمعه (۱۹ جون) در سویس امضا شود.

او با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "هر دو طرف پایان فوری و دایمی عملیات نظامی در تمام جبهات به شمول لبنان را اعلام کردند."

شهباز شریف همچنان افزود که در روند مذاکرات بین امریکا و ایران و رسیدن این دو کشور به یک توافق، قطر، عربستان سعودی و ترکیه نیز همکاری کرده اند.

به گفته شریف، قرار است طرف های مذاکرات و میانجی ها در روز های آینده، جلساتی را به خاطر بحث روی "اساس مذاکرات فنی" و مراسم رسمی امضای توافق برگزار کنند.