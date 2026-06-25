آلمان 'عادی سازی' روابط با طالبان را رد کرد

فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان گزارش ها مبنی بر عادی سازی روابط کشورش را با حکومت طالبان رد کرد و گفت که هر نوع تعامل که با طالبان جریان دارد، "تنها در سطح فنی و به خاطر حفظ منافع ملی آلمان" است.

مرتز روز چهارشنبه (۲۴ جون) و یک روز پس از نشست نمایندگان طالبان با مقامات کمیسیون اروپا در بروکسل، در پارلمان آلمان گفت که روابط دیپلوماتیک بین دولت های افغانستان و آلمان همواره موجود بوده و تاکید کرد که تعامل کنونی با طالبان تنها به هدف برگرداندن مجرمین افغان به افغانستان است.

این اظهارات صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقاد ها از تصمیم برلین مبنی بر پذیرفتن دیپلومات های بیشتر طالبان ابراز شد.

وزارت خارجه آلمان پیش از این تایید کرده بود که تا چهار دیپلومات دیگر طالبان را می پذیرد و پس از تکمیل شدن بررسی سوابق این دیپلومات ها، به آنان ویزه صادر می شود.

وزارت خارجه آلمان همچنان گفته است که دیپلومات های جدید طالبان، در اخراج پناهجویان افغان از آلمان به افغانستان کمک خواهند کرد.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا در مورد تسلیم دهی نمایندگی های سیاسی بیشتر افغانستان در اروپا به گروه طالبان هشدار داده استږ

نیومن که در پارلمان اروپا از آلمان نمایندگی می کند، با انتقاد از تصمیم برلین مبنی بر پذیرفتن دیپلومات های بیشتر طالبان گفت که در این نمایندگی های سیاسی، اطلاعات افغان های نگهداری می شود که "از ترس طالبان فرار کرده اند" و به گفته او، با تسلیم کردن این نمایندگی ها به طالبان، این گروه به اطلاعات این افغان ها دسترسی خواهند یافت.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان پس از ملاقات با مقامات کمیسیون اروپا در بروکسل، با نشر اعلامیه ای گفت که در این ملاقات روی آغاز دوباره ارایه خدمات قونسلی در اروپا برای افغان ها، اعتماد سازی بین طالبان و کشور های اروپایی و همچنان "حضور موثر" طالبان در اروپا بحث شد.