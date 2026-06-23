نمایندگان طالبان با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل ملاقات کردند

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که یک هیات این گروه روز سه شنبه (۲۳ جون) با مقامات کمیسیون اروپایی در بروکسل ملاقات کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از بلخی گزارش داد که مسایلی چون "از سرگیری خدمات قونسلی در کشور های اروپایی، حضور قونسلی طالبان در این کشور ها و اعتماد سازی بین دو طرف" از موضوعات بحث ملاقات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا بود.

پیش از این وزارت خارجه بلجیم گفته بود که به پنج عضو طالبان به خاطر آمدن به بروکسل، ویزه یک روزه صادر شده است.

مارکس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپایی روز دوشنبه (۲۲ جون) بار دیگر تاکید کرد که هدف از دعوت طالبان به مقر این کمیسیون در بروکسل، بحث روی بازگرداندن آنعهده افغان ها از اروپا به افغانستان است که مرتکب جرایم جدی شده و به گفته او، به تهدید امنیتی برای کشور های اروپایی تلقی می شوند.

انتقاد ها از سفر نمایندگان طالبان به بروکسل

با وجودیکه که کمیسیون اروپایی تاکید کرد که هدف این سفر طالبان به بروکسل "بحث های فنی" به خاطر بازگرداندن پناهجویان افغان است و نه به رسمیت شناختن حاکمیت این گروه بر افغانستان، اما این نتوانسته جلو موج از انتقادات گسترده از این سفر را بگیرد.

ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان گفته است که هر گونه تعامل با گروه طالبان، باید "با توجه به حقوق زنان و دختران افغان، آغاز و پایان" یابد.

او با نشر پیامی در حساب ایکس اش گفت: "اتحادیه اروپا، مقامات طالبان را به خاطر مذاکره در مورد توافق مهاجرت به بروکسل دعوت کرده است، و امروز به خاطر این موضوع، تکان خورده ام و عمیقاً ناراحت استم. این همان طالبانی اند که دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه منع کرده و آنان را مجبور به ازدواج کردند. همان طالبانی که در اوایل این ماه، ده ها زن را در هرات به خاطر شیوه پوشش شان بازداشت کردند. همان طالبانی که زنانی را که جرات می کنند صدا بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا کنند، شکنجه، لت و کوب، و اعدام می کنند."

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که هر نوع تعامل با طالبان باید به رعایت حقوق بشر و حسابدهی، اولویت بدهد و پناهجویان افغان نباید به افغانستان باز گردانده شوند.

سازمان عفو بین الملل نیز با نشر اعلامیه ای گفت که اتحادیه اروپا بار ها نقض حقوق بشر توسط حکومت طالبان را محکوم کرده، پس چگونه اکنون با این گروه تعامل می کند.

ایف گدی، مسؤول بخش اروپایی سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه ای گفت: "هر گونه تعامل اتحادیه اروپا [با طالبان] در پیوند به موارد اخراج به افغانستان، غیر مسوولانه و خطرناک است، و تعهدات قانونی خود اتحادیه اروپا را نادیده می گیرد."

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از آلمان نیز از سفر نمایندگان طالبان به بروکسل انتقاد کرد و گفت که این کار کمیسیون اروپایی، به مثابه "تسلیم شدن به باج گیری و عادی سازی" سیاست های طالبان است.

نیومن با نشر یک نامه سرگشاده با برخی فعالان افغان، از رییس کمیسیون اروپایی خواست که اتحادیه اروپا نباید اصول خود را قربانی معامله اخراج پناهجویان کند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که "شکنجه یک خطر واقعی" در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است و از کشور های عضو اتحادیه اروپا خواست که پناهجویان افغان را در شرایط کنونی اخراج نکنند.