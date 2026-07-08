رییس جمهور ترمپ آغاز جنگ 'تمام عیار' با ایران را رد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که به نظر او "جنگ تمام عیار" بین امریکا و ایران آغاز نخواهد شد.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه (هشتم جولای) پس از پایان نشست سران ناتو در انقره در یک نشست خبری گفت: "فکر نمی کنم [جنگ تمام عیار] دوباره شروع شود. فکر می کنم این بسیار زود پایان می یابد. [ایرانی ها] به چند کشتی حمله کردند و ما هم شدیدتر به آنان حمله کردیم."

رییس جمهور ترمپ هشدار داد که اگر ایران بار دیگر به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کند، ایالات متحده با شدت "ده مرتبه" بیشتر به ایران حمله خواهد کرد.

دونالد ترمپ همچنان بار دیگر بر این ادعایش تاکید کرد که او هدف "شماره یک" در فهرست اشخاصی است که ایران به دنبال کشتن آنان است.

آقای ترمپ پیش از این نشست خبری گفت که تفاهم نامه امضا شده بین واشنگتن و تهران برای پایان دادن جنگ "تمام" شده است.

دونالد ترمپ در حالیکه مارک روته، منشی عمومی ناتو در کنارش نشسته بود، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که دیگر تمایلی برای تعامل با ایران ندارد.

این اظهارات دونالد ترمپ پس از آن بیان شد که قوماندانی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) با نشر بیانیه ‌ای گفت که نظامیان امریکایی شامگاه سه شنبه (هفتم جولای) در واکنش به حملات ایران بر کشتی ها در تنگه هرمز بیش از ۸۰ هدف را در ایران آماج حملات قرار داد.

رسانه‌های ایرانی از وقوع حملات امریکا در بوشهر و ساحات اطراف آن و جزیره خارک خبر داده و گفتند که مراکز نظامی اهداف این حملات بوده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صبح چهارشنبه گفت که در پاسخ به این حملات ایالات متحده، بر ۸۵ هدف نظامی مرتبط با ایالات متحده در بحرین و کویت با میزایل و طیاره‌های بی ‌سرنشین حمله کرد.