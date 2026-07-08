دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه هشتم جولای در انقره، پایتخت ترکیه، گفت که تفاهم‌نامۀ امضا شده میان امریکا و ایران برای پایان بخشیدن جنگ "تمام شده است".

رییس جمهور ترمپ پیش از نشست رهبران کشورهای عضو ناتو ، در یک رویداد خبری، در حالیکه مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو ) در کنارش نشسته بود، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که دیگر تمایلی برای تعامل با ایران ندارد.

دونالد ترمپ گفت: "از نظر من، فکر می‌کنم همه چیز تمام شده است. دیگر نمی‌خواهم با آنان سر و کار داشته باشم، آنان کثافت اند، می‌دانید کثافت چیست؟ آنان کثافت اند. آنان افراد بیمار اند. آنان توسط افراد بیمار رهبری می‌شوند. و آنان افراد شرور و خشن اند."

ایالات متحدۀ امریکا شامگاه سه شنبه در واکنش به حملات ایران بر کشتی‌ها در تنگۀ هرمز، ۸۰ هدف نظامی را در ایران آماج حملات قرار داد.

رسانه‌های ایرانی از وقوع حملات امریکا در بوشهر و ساحات اطراف آن و جزیرۀ خارک خبر داده گفتند که مقرهای نظامی اهداف این حملات بوده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صبح چهارشنبه گفت که در پاسخ به حملات ایالات متحده بر ایران، ۸۵ هدف نظامی مرتبط با ایالات متحده را در بحرین و کویت با میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی آماج قرار داده است.

پیش از حملات امریکا بر ایران، گزارش‌هایی از پرتاب کم از کم دو میزایل از سوی ایران بر دو کشتی‌ تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز نشر شده بود، هرچند ایران تا کنون مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

حکومت ایالات متحده در پی این حملات اعلام کرد که معافیت دو ماهۀ صادرات نفت ایران را نیز لغو کرده است.

وزارت امور خارجه قطر با نشر بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حملات مکرر ایران بر بحرین و کویت، اعلام کرد که این حملات نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.

اردن نیز ضمن محکوم کردن حملات ایران بر کویت، این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت کویت، نقض صریح حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد توصیف کرده که به تشدید تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند.

مصر نیز حملات ایران را بر کشورهای منطقه محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت کشورهای خلیج فارس و تشدید غیرقابل قبول تنش‌ها در منطقه خوانده که به گفتۀ وزارت خارجۀ مصر، ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

مصر به همراه قطر، پاکستان، ترکیه و عربستان، تلاش‌های گسترده‌ای برای برقراری آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده انجام داد و آخرین نشست چهارجانبه این کشورها نیز به میزبانی قاهره برگزار شده بود.

ادارۀ مصوونیت هوانوردی اتحادیه اروپا هشدار خطر برای پرواز طیاره‌ها در آسمان ایران، عراق و لبنان را تمدید کرد.