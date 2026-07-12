لیندسی گراهام، سناتور برجسته امریکایی درگذشت

لیندسی گراهام، عضو برجسته جمهوریخواه مجلس سنای ایالات متحده به عمر ۷۱ سالگی درگذشت.

دفتر سناتور گراهام با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: "شام شنبه، ۱۱ جولای، سناتور لیندسی گراهام در اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت. خانواده سناتور گراهام در این برهه زمان، از دعا های شما قدردانی می کند و در این دوره فوق العاده دشوار، خواستار احترام به حریم خصوصی [او] است."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده مرگ این سناتور سابقه دار از ایالت کلورینای جنوبی را یک رویداد "بسیار غم انگیز" خواند.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل اویل صبح یکشنبه (۱۲ جولای) گفت: "سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتوران که تا به حال شناخته ام، درگذشت! او همیشه کار می کرد، و یک میهن پرست واقعی امریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار زیاد احساس خواهد شد!!!"

سناتور گراهام به تازگی از یک سفر رسمی از اوکراین به ایالات متحده برگشته بود.

شبکه خبری ان بی سی گفته است که قرار بود گراهام صبح امروز (۱۲ جولای) در برنامه هفته وار "میت د پرس" این تلویزیون حضور یابد.

سناتور گراهام یکی از حامیان سرسخت اوکراین و اسراییل و مخالف رژیم ایران بود.