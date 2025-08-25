چند مقام امریکایی برای دیدار با مقام‌های اسراییلی به شمول صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، روز یکشنبه به اسراییل سفر کرده و در مورد مسایل منطقه به ویژه وضعیت سوریه و لبنان صحبت می‌کنند.

رسانه‌های اسراییلی گزارش داده اند که تامس بارک، سفیر امریکا در ترکیه و نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه، در سفر به اسراییل با صدر اعظم، وزیر دفاع و وزیر امور استراتیژیک آن کشور دیدار کرده است.

به نقل از روزنامۀ جروزلام پست اسراییل، مورگان اورتگاس، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور شرق میانه، نیز بارک را همراهی کرده و قرار است این دو مقام امریکایی روز دوشنبه در پایان سفر شان به اسراییل، رهسپار لبنان شوند.

از سوی دیگر، رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که لندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه، نیز روز دوشنبه وارد بیرت شده و با بارک و اورتگاس خواهد پیوست.

به گزارش جروزلام پست، بارک و اورتگاس به همراه مایک هکبی، سفیر ایالات متحده در اسراییل، در دیدار با نتنیاهو در مورد "درخواست ایالات متحده برای محدود کردن حملات اسراییل بر لبنان و مذاکرات با سوریه" صحبت کرده اند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های امریکایی از اسراییل خواسته‌اند تا در زمینۀ "برچیدن حزب‌الله" با حکومت لبنان همکاری کند. در گزارش آمده است که مقام‌های امریکایی به مقام‌های اسراییلی گفته اند که "اگر اردوی لبنان واقعاً خلع سلاح حزب‌الله" را آغاز کند و "گام‌های واقعی" در این راستا بردارد، "از اسراییل انتظار می‌رود که عقب‌نشینی کرده و به مقام‌های لبنانی اجازه دهد تا رهبری را در دست گیرند".

پیش از این تامس بارک گفته بود که ایالات متحده از پاسخ حکومت لبنان به پیشنهاد واشنگتن در

مورد چگونگی خلع سلاح حزب‌الله "به گونۀ باور نکردنی راضی است". هرچند حزب‌الله در روزهای اخیر گفته بود که همه سلاح‌های خود را تسلیم نخواهد کرد.

از سوی دیگر، گیدون سعار، وزیر خارجه اسراییل، روز یکشنبه وارد واشنگتن دی‌سی شد و قرار است روز چهارشنبه با مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، دیدار و گفت‌وگو کند. او در جریان این سفر همچنین با کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده و مقام‌های کمیته روابط عامۀ امریکا و اسراییل دیدار خواهد کرد.