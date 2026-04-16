بانک مرکزی امریکا میگوید قیمت بلند انرژی ، قیمت سایر اجناس را بلند میبرد

یک مقام بانک مرکزی ایالات متحده میگوید افزایش قیمت انرژی به دلیل درگیریها در شرق میانه، قیمت سایر اجناس را افزایش می دهد و طولانی شدن جنگ می تواند منجر به شوکهایی در زنجیره های عرضه شود.

جان ویلیامز، رییس بانک مرکزی نیویارک، روز پنجشنبه گفت که یک راه حل سریع باید قیمت انرژی را کاهش دهد.

اما او گفت که قیم بلند مواد سوخت در حال حاضر قیمت مواد غذایی، کود کمیایی، تکت طیاره و سایر اجناس مصرفی را افزایش میدهد.

قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت، به طوری که شاخص قیمت نفت ایالات متحده حدود ۱٪ و شاخص قیمت نفت بین المللی ۱.۵٪ افزایش یافت.

اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده معافیت هایی را که اجازه خرید برخی از محصولات روسیه و ایران را میداد، تمدید نخواهد کرد.

اختلال در حمل و نقل بحری از طریق تنگه هرمز بر بازار آلومینیم نیزتأثیر گذاشته است، که روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۲ رسید.

از زمان آغاز حملات ایالات متحده و اسراییل علیه ایران در بیست و هشتم فبروری، قیمت آلومینیم پانزده درصد افزایش یافته است.

سهام در آسیا روز پنجشنبه به شدت افزایش یافت، به طوری که شاخص نیکی چاپان در آخر روز با دو اعشاریه چهاردرصد، ریکارد جدیدی را ثبت کرد.

بازارها در هانگ کانگ و کوریای جنوبی حدود دو درصد افزایش یافت ، در حالی که شاخص سهام شانگهای چین صفر اعشاریه هفت درصد افزایش داشت.