مایکل اولیس، یک سرباز امریکایی که در سال ۲۰۱۳ در افغانستان، حین نجات یک سرباز پولندی جان خود از دست داد، مدال افتخار دریافت خواهد کرد. والدین مایکل اولیس، ضابط اردوی ایالات متحدۀ امریکا، با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که رییس جمهور ترمپ، اهدای این مدال را برای پسرشان تایید کرده است.

رابرت و لیندا اوریس، والدین مایکل اولیس، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند: "دانستن اینکه زندگی، میراث و آخرین اقدام شجاعانه مایکل، فراموش نشده است، ما را با احساس غرور و قدردانی ابدی روبرو می‌کند."

پوستۀ امنیتی، اولیس، عضو فرقۀ دهم کوهی اردوی ایالات متحده، در غزنی مورد حمله شورشیان قرار گرفت. این جوان ۲۴ ساله که باشندۀ استاتن آیلند بود، با جلو قرار گرفتن، از کارول سیرپیکا، تورن پولندی، در برابر یک مهاجم انتحاری محافظت کرد. اقدام او باعث نجات جان چندین نفر دیگر شد.

اولیس پس از مرگش با مدال‌های شجاعت متعددی از جمله مدال ستارۀ نقره‌ای که در سال ۲۰۱۹ به صلیب خدمات ممتاز، دومین نشان افتخاری نظامی، ارتقا یافت، مورد تقدیر قرار گرفته است.

عملکرد او همچنان به یک آموزۀ نظامی در پولند تبدیل شده است. مدال طلای اردوی پولند به خاطر شجاعت به او نیز اعطا شده است.

قهرمانی‌های اولیس در سال ۲۰۱۳ و سایر تجربیات او در اردو، از جمله جنبه‌هایی از زندگی او در زمان استقرار در آلمان و اعزام او به عراق و افغانستان، در سال ۲۰۲۴ در کتابی به نام "من هوای تو را دارم" نوشتۀ تام سیلیو، شرح داده شد. سیلیو با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که اعطای مدال افتخار به اولیس پس از سال‌ها تلاش و حمایت به دست آمده است.