اوکراین بر یک پالایشگاه نفت روسیه با درون حمله کرد

مقامات روسی اعلام کردند که حمله یک طیاره بی سرنشین اوکراینی بر یک پالایشگاه نفت در شهر توآپسه روسیه منجر به آتش ‌سوزی گسترده‌ در این پالایشگاه شد. این سومین حمله اوکراین به این شهر بندری واقع در بحیره سیاه در مدت کمتر از دو هفته است.

اردوی اوکراین تأیید کرد که این حمله، تازه‌ ترین مورد از سلسله حملاتی است که با هدف مختل کردن صنعت نفت روسیه و کاهش عایدات انجام میشود که مسکو از آن برای تأمین مالی جنگ در اوکراین استفاده می‌کند.

تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دود سیاه غلیظی را نشان می‌داد که از پالایشگاه بلند می‌شد. مقامات محلی از مردم خواستند در خانه بمانند و کلکین ها را بسته نگه دارند.

پس از حمله قبلی به تاریخ ۲۰ اپریل بر این پالایشگاه، باران سیاه رنگ بر شهر بارید و لایه‌ای چرب از خود به جا گذاشت.

منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پالایشگاه از تاریخ ۱۶ اپریل به اینسو به دلیل خسارات ناشی از حملات قبلی طیارات بی سرنشین ، که صادرات محصولات نفتی را غیرممکن کرده بود، تولیدات خود را متوقف کرده است.

به گفته مقامات، حد اقل سه نفر در این حملات کشته شده‌اند و یکی از این حملات منجر به سرازیرشدن نفت به آب های بحیره سیاه شده است.

در شبکه‌های اجتماعی، برخی ساکنان محل با ابراز خشم پرسیدند چرا نیرو های دافع هوا برای جلوگیری از سومین حمله تقویت نشده است.

بعضی ها شکایت داشتند که مقامات مسکو نسبت به وضعیت آن‌ها بی‌تفاوت هستند.

اما دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت مقام‌ها "به‌طور فشرده" برای مقابله با حملات طیاره های بی سرنشین اوکراین تلاش می‌کنند.

در نشست روزانه با خبرنگاران، از پسکوف پرسیده شد چه زمانی وضعیت اضطراری اعلام خواهد شد و آیا باید برای جلوگیری از مواجه شدن با انتشار مواد سمی، مردم تخلیه خواهند شد یا خیر؟

او گفت اقدامات در سطح مناسب در حال انجام است و چیزی بیشتر از آن برای گفتن ندارد.

اوکراین از ماه مارچ حملات خود به مراکز تولید انرژی روسیه را افزایش داده است؛ در حالی که مذاکرات مربوط به جنگ با میانجی‌گری امریکا متوقف شده و واشنگتن عمدتاً بر جنگ ایران تمرکز کرده است.

پالایشگاه توآپسه ظرفیت تولید حدود ۱۲ میلیون تن متریک نفت در سال، معادل ۲۴۰ هزار بیرل نفت در روز را دارد و محصولاتی مانند نفتا، دیزل، نفت محروقاتی و دیگر انواع مواد سوخت را تولید می‌کند.