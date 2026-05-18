تلاش فعالان برای شکستاندن محاصرهٔ دریایی غزه

اردوی اسراییل روز دوشنبه ۱۸ می قایق‌های را در سواحل قبرس متوقف کرد که تلاش داشتند محاصره دریایی اسراییل بر غزه را بشکنند.

بیش از ۵۰ قایق فعالان "گروه جهانی صمود " هفتهٔ گذشته از بندر مارماریس در ترکیه حرکت کردند تا مرحله نهایی سفر برنامه‌ریزی‌شده‌شان را به سواحل غزه به پایان برسانند.

یک ساعت پیش از این ممانعت، وزارت امور خارجه اسراییل از فعالان خواست تا مسیر خود را تغییر داده و فوراً بازگردند.

وزارت خارجهٔ اسراییل گفته است که این دستهٔ قایق‌های ظاهراً به نام رساندن "کمک‌های بشردوستانه" حاوی هیچ نوع کمک‌ بشردوستانه نبوده اند.

حماس و ترکیه اقدام اسراییل علیه این قایق‌ها را در آب‌های بین المللی رامحکوم کرده و آن را "اقدامی جدید دزدی دریایی" خوانده اند. وزارت خارجهٔ ترکیه از اسراییل خواسته است که مداخله خود را فوراً پایان دهد و فعالان بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کند.

پیش از این، نیروهای اسراییلی در اواخر ماه اپریل نیز حدود ۲۰ قایق این گروه را با ۱۷۵ فعال، در نزدیکی سواحل یونان متوقف کرده بود.

گروه قایق‌های جهانی صمود که بنام گروه قایق‌های آزادی جهانی نیز یاد می‌شود در اواسط سال ۲۰۲۵ به هدف شکستن محاصرهٔ نوار غزه آغاز به کار کرد. این گروه شامل ۵۰۰ فعال از بیش از ۴۴ کشور است.

اسراییل از زمان به دست گرفتن کنترول غزه توسط حماس در سال ۲۰۰۷، محاصره‌ای را بر این باریکه اعمال کرده است. این محاصره، تردد کالاها و افراد به داخل و خارج غزه را محدود می‌کند.

سال گذشته، مقامات اسراییلی در یک تلاش مشابه تلاش حدود ۵۰ قایق و نزدیک به ۵۰۰ فعال را برای شکستاندن محاصره غزه متوقف کردند.

تلاش‌های قبلی برای شکستن محاصره نیز ناموفق بوده‌اند. آخرین باری که یک کشتی فعالان موفق به رسیدن به غزه شد، سال ۲۰۰۸ بود.