ملل متحد: در حملات شب گذشته در کابل، غیرنظامیان کشته شدند

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، میگوید که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته در منطقه پلچرخی، کابل، کشته شدن کم از کم چهار غیرنظامی و زخمی شدن ۱۴ تن دیگر را ثبت کرده است.
یوناما نامی از عاملین این حملات نبرده است، ولی رسانههای پاکستانی به قول از منابع نظامی آن کشور گزارش داده اند که نظامیان پاکستانی شب گذشته، قول ارودی ۳۱۳ طالبان را در کابل و دو کمپ آموزشی دهشت افگنان و تاسیسات حمایوی آنان و یک ذخیره تیل را در افغانستان از بین برده اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه (۱۳فبروری) در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در این حملات خانههای غیرنظامیان هدف قرارداده شده که در نتیجه زنان و کودکان کشته شده اند.
مجاهد افزوده است که حملات پاکستان در کابل، کندهار، پکتیا، پکتیکا و برخی مناطق دیگر صورت گرفته است.
به گفته سخنگوی حکومت طالبان، در این حملات ذخیرهٔ تیل شرکت خصوصی هوایی کامایر در نزدیکی میدان هوایی کندهار نیز هدف قرار گرفته است.
وزرات دفاع حکومت طالبان با نشر تصویر یک طیاره بیسرنشین (درون) در شبکه اجتماعی ایکس، نگاشته است که در پاسخ به حملات شب گذشتهٔ پاکستان، نیروی هوایی تحت امرش صبح روز جمعه در "منطقهٔ خيبرپښتونخوا، مراکز استراتیژیک نظامی و تاسیسات اردوی پاکستان را هدف قرار داد که خسارات جانی و مالی سنگین" را بر نظامیان پاکستان وارد کرده است.
یوناما با ابراز نگرانی از تشنج میان دوطرف، گفته است که "غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان" بهای آن را میپردازند.
جورجیبت گانیون، سرپرست یوناما، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد وضعیت افغانستان، گفت: "سازمان ملل متحد عمیقاً نگران تشدید تنش در امتداد مرز افغانستان و پاکستان است. اگرچه درگیریها تاکنون عمدتاً در مناطق مرزی متمرکز بوده است، اما ادامه هرگونه تبادل آتش خطرات جدی به همراه دارد و ما اکنون وارد چهاردهمین روز از حوادث فرامرزی در شش ولایت و هشت ولسوالی در سراسر افغانستان شدهایم."
خانم گانیون افزود که "ما به دقت بر تاثیر آن بر غیرنظامیان، از جمله تلفات جانی، آوارگیها و محدودیتهای نوظهور بر دسترسیهای بشردوستانه، نظارت داریم".
به گفتهٔ یوناما، در نتیجه این درگیریها، این اداره از "۲۸ فبروری به اینسو، کشته شدن کم از کم ۷۵غیرنظامی و زخمی شدن ۱۹۳ نفر را در افغانستان ثبت کرده است".
نظامیان پاکستانی در آخرین ساعات شامگاه دوم حوت و بامداد سوم حوت، بر شماری از ولسوالیهای مرزی افغانستان در ولایتهای ننگرهار، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام دادند که به گزارش سازمان ملل متحد در این حملات غیرنظامیان افغان، به شمول زنان و کودکان کشته شدند.
در واکنش، حکومت طالبان از انجام حملات انتقامجویانه بر پوستههای مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند خبر دادند و نظامیان پاکستانی نیز از آن زمان تا کنون حملات هوایی را در سرتاسر افغانستان انجام داده اند.
پاکستان مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی میشود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.
