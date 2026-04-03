پیشرفت در مذاکرات میان افغانستان و پاکستان

مذاکرات میان مقام‌های حکومت طالبان و پاکستان در چین ادامه دارد و گزارش‌ها از پیشرفت در این روند داده شده است.

هدف از این مذاکرات، تلاش برای پایان دادن تنش میان دو طرف می‌باشد.

وزارت خارجهٔ‌ ایالات متحده به پرسش صدای امریکا در مورد پیشرفت در این مذاکرات، تا کنون پاسخ نداده است. ولی قبل از این قصر سفید هردو طرف را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دیپلوماسی ترغیب کرده بود.

مذاکرات میان دو طرف به "ابتکار" و "میانجیگری" حکومت چین در شهر ارومچی برگزار شده است.

وزارت خارجهٔ چین گفته است که این مذاکرات به طور "پیوسته" به پیش میرود.

مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان جزییات تازه در مورد این مذاکرات ارایه نکرده اند، ولی یک روز قبل هردو طرف از آغاز این مذاکرات و تلاش برای حل تنشها صحبت کرده بودند.

حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته بود که " تعامل دیپلوماتیک مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و تفاهم سازنده می‌تواند به موضوعات موجود میان دو کشور راه حل عملی و دوامدار" دریابد.

این مذاکرات در حالی برگزار شده که درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری به اینسو ادامه دارد و تا کنون، تلاش‌های دیپلوماتیک به منظور توقف این درگیری بی‌نتیجه بوده است.

پاکستان مدعی است که مواضع آن گروه‌هایی را در افغانستان هدف قرار می‌دهد که از آنجا علیه پاکستان فعالیت می‌کنند.

رسانه‌های پاکستانی به قول از طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، گزارش داده اند که مذاکرات در چین هیچ تاثیری بر ادامه اقدامات نظامی آن کشور نخواهد داشت.

حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر حضور گروه‌های ضد پاکستان در قلمرو افغانستان را رد کرده و می‌گوید که قربانی حملات نظامی پاکستان، غیرنظامیان افغان اند.

در همین حال، نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل متحد تایید کرده اند که در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان، ده‌ها غیرنظامی کشته و زخمی شده اند.