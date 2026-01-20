فعال افغان آموزش دختران 'جایزۀ زاید برای برادری انسانی' را دریافت کرد

زرقا یفتلی، فعال آموزش زنان و دختران در افغانستان "جایزۀ زاید برای برادری انسانی" را دریافت کرد که مراسم اعطای این جایزه روز دوشنبه ۱۹ جنوری، در شهر ابوظبی، امارات متحده عربی برگزار شده بود.

نهاد​"جایزۀ زاید برای برادری انسانی" در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که زرقا یفتلی به دلیل "فراهم کردن منابع آموزشی برای بیش از صد هزار نفر در افغانستان و فراتر از آن و فراهم کردن آموزش و امید برای دختران در محیط محدود" این جایزه را دریافت کرده است.

در این بیانیه جزییات بیشتری در مورد فعالیت‌های یفتلی ارایه نشده و همچنین ذکر نشده است که چگونه و از چه زمانی این منابع و فرصت‌ها را برای دختران فراهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که زرقا یفتلی دریافت این جایزه را "افتخار" می‌ داند و می ‌گوید که انتخاب او برای این جایزه "پیام معنادار و قدرتمند را به زنان افغان" می‌‌فرستد.

جایزۀ زاید برای برادری انسانی از سال ۲۰۱۹ به چهره‌های تاثیرگذار جهان اهدا می‌‌شود و این جایزه در گذشته به پاپ فرانسیس، مفتی اعظم الازهر، احمد الطیب، منشی عمومی سازمان ملل متحد و امانویل مکرون، رییس ‌جمهور فرانسه نیز اهدا شده است.

این جایزه در سال ۲۰۱۹ پس از امضای "اعلامیه برادری انسانی" بین پاپ فرانسیس، رهبر فقید مسیحیان کاتولیک‌ جهان، احمد الطیب، مفتی اعظم الازهر و شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، بنیانگذار امارات متحده عربی، راه ‌اندازی شد که اساس و انگیزه این جایزه محسوب می‌ شود.

این جایزه سالانه به افراد و سازمان‌هایی اهدا می ‌شود که سهم موثری در صلح، همزیستی، شفقت و برادری انسانی در جهان داشته ‌اند.