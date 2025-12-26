سفارت افغانستان در جاپان روز جمعه ۲۶ دسمبر با نشر بیانیهای اعلام کرده است که فعالیتهای این سفارت سر از تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تعلیق میشود.
در این بیانیه آمده است که "با توجه به شرایط موجود، پس از مشورتهای آغاز شده توسط وزارت امور خارجۀ جاپان که ناگزیر به توافق جانبین انجامید" تصمیم به تعلیق فعالیت سفارت گرفته شده است.
سفارت افغانستان در توکیو گفته است: "تمام فعالیتها و خدمات سفارت، از جمله فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قونسلی، تا اطلاع ثانوی به تعلیق در خواهد آمد."
جاپان تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سفارت جاپان در کابل فعال بوده و توکیو روابط نزدیکی با حکومت طالبان دارد.
با اینحال، سفارت افغانستان در جاپان از سوی سفیر و دپلوماتانی اداره میشود که از سوی حکومت پیشین افغانستان گماشته شده بودند. شیدا محمد ابدالی، هم اکنون به صفت سفیر افغانستان در جاپان کار میکند.
در بیانیۀ سفارت افغانستان در جاپان همچنان آمده است که تصمیم برای تعلیق فعالیت این سفارت "در هماهنگی نزدیک با مقامات جاپانی و با درنظرداشت کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین ۱۹۶۱" اتخاذ شده است.
بیانیۀ سفارت افغانستان در توکیو حاکی است که از این پس دولت جاپان بر اساس کنوانسیون وین، مصوونیت سفارت، ملکیت و آرشیف آن را حفظ خواهد کرد.
