فراخوان از پاکستان؛ اخراج خبرنگاران افغان را متوقف کنید

hایتلافی متشکل از ۱۷ سازمان مدافع آزادی مطبوعات و حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته است که فوراً اخراج خبرنگاران افغان را متوقف کند و هشدار داده است که آنان ممکن است در افغانستان با "خطرات جدی" روبرو شوند

انستیتیوت ​بین‌المللی مطبوعات یکجا با شماری از سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات و حقوق بشر، با ارسال نامه‌ای به شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان نگرانی خود را از وضعیت رو به وخامت آزادی رسانه‌ها در آن کشور ابراز کردند.

در این نامه از صدر اعظم پاکستان خواسته شده است تا اقدامات فوری را برای محافظت از آزادی مطبوعات مطابق با قانون اساسی پاکستان و قوانین بین‌المللی و پایبندی به تعهدات این کشور اتخاذ کند.

در این نامه همچنین آمده است: "از ژورنالستان افغان که در تبعید زندگی می‌ کنند محافظت کنید و آنان را از خطر اخراج محافظت کنید."

آنها همچنان بیان داشتند که : "به خصوص آنچه نگران‌ کننده است این است که دستگیری‌ها و اخراج خبرنگاران افغان ساکن پاکستان اخیراً افزایش یافته است. بسیاری از آنان به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود در دوران حکومت طالبان از تهدید، خشونت، و آزار و اذیت فرار کرده‌اند."

این نهادها گفته اند: "اخراج خبرنگاران افغان می‌تواند آنان را در معرض انتقام شدید، بازداشت خودسرانه، خشونت یا حتا مرگ قرار دهد و ما از حکومت پاکستان می‌خواهیم که فوراً روند اخراج خبر‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای معروض به خطر را متوقف کند و به اصل عدم بازگرداندن کسانی که به دلیل کار خبر‌نگاری خود به وضوح با تهدید مواجه می‌شوند، احترام بگذارد."

سال گذشته، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد که افغانستان ده‌ها درجه در ردیف ‌بندی جهانی آزادی مطبوعات پایان آمده و از بین ۱۸۰ کشور و منطقه در ردیف ۱۷۸ قرار گرفته است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کردند که افغان‌هایی که به زور از ایران و پاکستان بازگشته ‌اند، از جمله تعداد قابل توجهی از خبرنگاران افغان، با نقض جدی حقوق بشر روبرو استند.

برخی از خبر‌نگاران افغان ساکن اسلام‌آباد ادعا می‌ کنند که افغان‌ها با وجود در دست داشتن مدارک قانونی، از سوی پولیس پاکستان آزار و اذیت و بازداشت شده و به حاجی کمپ در راولپندی منتقل می‌شوند تا از آنجا به افغانستان برگردانده شوند.