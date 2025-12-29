گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ مرکز خبرنگاران افغانستان، حاکی است که وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان در سال روان به شدت "تیره و محدود کننده" بوده و زیر کنترول و سرکوب قرار دارد.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵ این نهاد مدافع خبرنگاران و رسانههای افغانستان کم از کم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانهها را ثبت کرده است.
در گزارش آمده است: "مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانهها را ثبت کرده است که شامل دو کشته و سه زخمی، ۱۶۶ مورد تهدید از جمله ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران میباشد که پنج تن از آنان همچنان در زندان بسر میبرند."
گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان مشعر است که در ۱۲ ماه گذشته، فشارهای حاکمان طالبان بر رسانه ها به "سانسور و خفقان بیشتری" منجر شده است.
گزارش می افزاید که نشر اعترافهای اجباری خبرنگاران زندانی و یا جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشستهای خبری مقامهای ارشد طالبان و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانسهای زندۀ خبری، از جمله نمونه هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
به گفتۀ این نهاد "ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانهها به ۱۷ ولایت دیگر در سال ۲۰۲۵ که به تعطیلی دستکم ۲۰ تلویزیون منجر شد، از نمونه های دیگر "ترویج سیاست ترس و اختناق حکومت طالبان" است.
چندی پیش، سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز نیز گزارش داد که به دلیل محدودیتهای طالبان، ۴۳ درصد رسانهها در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده و هزاران خبرنگار یا وظیفۀ خود را ترک کرده یا هم از مشاغل شان اخراج شده اند. این نهاد مدافع رسانهها و خبرنگاران گفته است که ۸۰ درصد ژورنالیستان زن در افغانستان، وظایف شان را از دست داده اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در حال حاضر کم از کم پنج خبرنگار و فعال رسانهای در افغانستان در بازداشت طالبان به سر برده و شماری از آنان از سوی محاکم طالبان به زندان محکوم شده اند.
