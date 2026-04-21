محاکمه عامل حملۀ انتحاری میدان هوایی کابل در امریکا آغاز شد

محاکمهٔ یک تبعۀ افغان که عامل حملۀ مرگبار انتحاری در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان در اگست ۲۰۲۱خوانده شده، روز دوشنبه ۲۰ اپریل در محکمهٔ فدرال شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا آغاز شد.

محمد شریف‌الله، معروف به جعفر، متهم به تامین و توطیه برای فراهم آوری حمایت مادی و منابع به شاخهٔ خراسان سازمان تروریستی دولت اسلامی (داعش) است.

به تاریخ ۲۶ اگست ۲۰۲۱ در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، یک مهاجم انتحاری داعش در نزدیکی دروازۀ میدان هوایی بین المللی کابل مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد که افزون بر کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی، ۱۷۰ غیرنظامی افغان نیز در این حمله کشته شدند.

محاکمهٔ شریف‌الله روز دوشنبه با انتخاب هیات منصفه آغاز و با رسیدگی به اظهارات افتتاحیه و شهادت شاهدان ادامه یافت. در صورت محکومیت، شریف‌الله باقی عمر خود را در زندان سپری خواهد کرد.

شریف‌الله سال گذشته از سوی مقامات پاکستانی دستگیر و سپس به ایالات متحده منتقل شد. او در محکمه اظهار بی‌گناهی کرده است.

اما سارنوالان می‌گویند که او در مصاحبه با مامورین ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف بی آی) به کمک در آماده‌سازی حمله از جمله ترصد مسیر میدان هوایی برای مهاجم انتحاری اعتراف کرده است.

شریف‌الله که براساس اسناد محکمه تا دو هفته پیش از بم‌گذاری در زندان بوده، به اف‌بی‌آی گفته است که پس از آزادی توسط داعش جذب شده بود.

جان گیبس، معاون سارنوال فدرال حوزهٔ شرق ویرجینیا، در بیانیهٔ افتتاحیه گفت: "شما سخنان او را خواهید شنید و شواهد فراوانی از گناهکاری او خواهید دید. "

اما جرمی کمنز، وکیل مدافع عامه که از شریف‌الله نمایندگی می‌کند، صریحاً گفت که ایالات متحده فرد غلطی را دستگیر کرده و اظهارات شریف‌الله تحت فشار گرفته شده است.

کمنز گفت: "این مرد، محمد شریف‌الله، هیچ نقشی در این ماجرا نداشته است. سوال در این قضیه در واقع این نیست که چه اتفاقی افتاده است، بلکه این است که چه کسی مسوول است. "