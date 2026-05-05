بر اساس تازهترین ردهبندی شاخص هنلی که جایگاه پاسپورت کشورهای جهان را رده بندی می کند، پاسپورت افغانستان در سال ۲۰۲۶، بار دیگر بهعنوان ضعیفترین یا کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده است.
این گزارش نشان میدهد که شهروندان افغانستان تنها به حدود ۲۳ کشور میتوانند بدون ویزا یا با ویزای حین ورود سفر کنند، که این کشور را در پایینترین ردۀ جهانی قرار میدهد.
این شاخص بر اساس تعداد کشورهایی که دارندگان پاسپورت یک کشور میتوانند بدون ویزای قبلی به آنجا سفر کنند، ردهبندی میشود. کارشناسان میگویند که این وضعیت ناشی از چالشهای امنیتی، بیثباتی سیاسی و محدود بودن روابط بینالمللی افغانستان است.
در مقابل، سنگاپور در صدر این فهرست قرار دارد و شهروندانش میتوانند به ۱۹۲ کشور بدون ویزا سفر کنند.
همچنین پاسپورت کشورهای سوریه، عراق و پاکستان نیز از جمله ضعیفترین پاسپورتها در جهان پس از افغانستان می باشند. راساس گزارش نهاد هنلی، افزایش اعتبار پاسپورت کشورهای آسیایی، فرصت رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش می دهد.
نهاد شاخص پاسپورت هنلی برای انتخاب میزان اعتبار پاسپورت، ردهبندی کشورها را بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط "انجمن جهانی ترانسپورت هوایی" تهیه می کند.
گروه