سفارت افغانستان در ایتالیا می‌گوید که مظنونین آتش‌سوزی روز دوشنبه (اول جون) در ایالت کالابریای ایتالیا که در آن سه پناهجوی افغان و یک رانندۀ پاکستانی جان باختند، توسط پولیس دستگیر شده اند.

خالد احمد ذکریا، سفیر و نمایندۀ رسمی افغانستان در ایتالیا با ارسال پیام صوتی به صدای امریکا گفت که "مظنونین یک روز پس از فرار دستگیر شده" و دوسیه برای طی مراحل عدلی و قضایی به مراجع مربوطه محول شده است.

ذکریا افزود که این رویداد در پی یک مشاجرۀ لفظی میان چهار پناجوی کارگر افغان در بخش زراعت با دو کارفرمای پاکستانی رخ داده که به گفتۀ سفیر افغانستان در ایتالیا "دو کافرمای پاکستانی پس از توقف موتر در یک تانک تیل، از موتر بیرون شده و واسطه را آتش زده اند."

خالد احمد ذکریا قربانیان افغان این رویداد را عصمت‌الله قیومی، فضل امین خوگیانی و صفی امجد معرفی کرده و گفته است که تاج محمد عملیار که توانسته است از واسطۀ آتش‌گرفته بیرون شود، جان سالم به در برده است.

جورجیا میلونی، صدراعظم ایتالیا، کشته شدن چهار مهاجر به شمول سه افغان در آن کشور را "قتل‌های وحشتناک" خوانده و بر تامین عدالت متعهد شده است.

تصاویر کمره‌های مدار بسته نشان می‌دهد که دو نفر در حالی موتر را به آتش می‌کشند که افراد سوار در آن زنده بودند.

جورجیا میلونی روز چهارشنبه (سوم جون) در اعلامیه‌ای گفت که "ایتالیا در برابر خشونت و بربریت کوتاه نمی‌آید" و به گفتهٔ‌ وی "ضروری است که این جنایت هولناک به‌طور کامل روشن شود و همهٔ عاملان آن به عدالت سپرده شوند".

سفیر افغانستان در ایتالیا ضمن ابراز تسلیت با خانواده‌های قربانیان گفته است که "تسلیم دهی اجساد قربانیان زمان‌گیر" بوده و از خانواده‌ها خواسته است تا برای دریافت اجساد "فریب سازمان‌های را که به دروغ انتقال فوری پیکر قربانیان را در ازای دریافت هزینه بزرگ" وعده می دهند نخورند.

خالد ذکریا تاکید کرد که تا "زمان تکمیل تحقیقات پولیس وطی مراحل قضایی بعدی که زما‌ن‌گیر است انتقال فوری پیکر شهدا در حال حاضر ناممکن پنداشته می شود."

حکومت طالبان در افغانستان، در واکنش به این واقعه، خواستار به عدالت کشاندن عاملان آن شده و از ایتالیا خواسته است که برای تامین حقوق خانواده‌های قربانیان و تحقق عدالت، اقدامات لازم را اتخاذ کند.

استثمار کارگران مهاجر در ایتالیا، مشکل مزمنی است که گاهی اوقات عواقب مرگباری به همراه دارد. بر اساس معلومات مرکز تحقیقاتی پلاچیدو ریزوتو، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد از کارگران بخش زراعت به صورت غیررسمی و بدون بیمه کار می‌کردند.