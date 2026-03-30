بازگشت افغان‌ها از ایران، در اواسط ماه مارچ امسال، به دلیل تعطیلات عید و سال نو هجری خورشیدی و همچنان محدودیت‌های حمل و نقل در داخل ایران، کاهش چشمگیر داشته است.

سازمان بین المللی مهاجرت (آی‌او‌ام) در تازه ترین گزارش ردیابی آمار بازگشت کنندگان، گفته است که از اول تا ۲۳ ماه مارچ، ۹۷۵۲۷ افغان از طریق نقاط کلیدی مرز های غربی با ایران، وارد افغانستان شده است. در عین زمان ، ۳۲۵۷۶ افغان، در جهت مخالف سفر کرده و وارد ایران شده است.

"آی‌او‌ام" گزارش داده است که ورود مهاجران افغان از ۱۷ تا ۲۳ ماه مارچ، به ۱۶۷۸۸ نفر رسیده است که در مقایسه با هفتۀ قبل آن ۵۹ درصد کاهش داشته است. بر اساس گزارش این اداره، در هفتۀ قبل،۴۰۹۸۰ افغان وارد افغانستان شده است.

بر اساس گزارش، جریان رفت و آمدها در این مدت به شدت در نوسان بوده و در بعضی موارد، به ۱۱۴ عبور مرزی - از ایران به افغانستان - کاهش داشته است.

بازگشت‌کنندگان، از دست دادن مشاغل، دسترسی محدود به محل کار و نابودی روند معیشت ناشی از درگیری‌های مداوم و حملات میزایلی، به ویژه در اطراف تهران و سایر مناطق شهری، را دلیل عمدۀ بیجا شدن ذکر کرده اند.

اما در عین حال، دلیل عمدۀ بسیاری از بازگشت‌ها، آسیب‌پذیری‌هایی عنوان شده که همیشه دچار افغان های مقیم ایران مشخص شده است. اسلام قلعه-تایباد همچنان پر رفت‌آمد ترین گذرگاه بوده، در حالی که پل ابریشم، به دلیل محدودیت‌های ورود به ایران، شاهد ازدحام جمعیت، در سمت افغانستان مشخص شده است.

"آی‌او‌ام" می‌گوید که تیم‌های نظارت بر جریان مهاجرت این سازمان، همچنان روند بیجاشدگان را پیگیری می‌کنند تا برای ارایۀ خدمات بشردوستانه برای بازگشت کنندگان افغان‌ در مناطق غربی آگاه باشند.

بر اساس گزارش این اداره، هیچ جریان خروج تازه و گسترده‌ای از افغانستان که به تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط باشد، ثبت نشده است.

یافته های این گزارش بین ۱۷ تا ۲۳ مارچ ۲۰۲۶ جمع‌آوری و در ۲۶ تا ۲۷ مارچ منتشر شده است.