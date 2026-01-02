سیلاب های اخیر در افغانستان صدها خانواده را بی خانمان ساخته

ساکنان ولایات ‌های مختلف افغانستان می‌ گویند که باران‌ های شدید و سیلاب ‌های اخیر خانه‌ هایشان را ویران کرده و صد ها خانواده را بی‌ خانمان کرده است.

اداره ملی رسیدگی به آفات طبیعی حکومت طالبان اعلام کرد که باران‌های شدید و سیل در ۱۱ ولایت افغانستان طی سه روز گذشته خسارات جانی و مالی به بار آورده است.

ساکنان آسیب ‌دیده هشدار می ‌دهند که اگر کمک‌ های اضطراری به موقع به آنها نرسد، به دلیل سرما، خطر فاجعه انسانی وجود دارد.

اداره ملی رسیدگی به آفات طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه (۱ جنوری) در بیانیه ‌ای اعلام کرد که در اثر باران‌های اخیر و سیل در ولایات‌ کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، قندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه، حداقل ۱۷ نفر جان خود را از دست داده ‌اند و ۱۱ نفر دیگر زخمی شده ‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نیز اعلام کرد که افغانستان هر ساله شاهد سیل، زلزله و سایر آفات طبیعی است و شدت و تأثیر این رویدادها به دلیل تغییرات اقلیمی افزایش یافته است.

در حالی که سازمان ملل متحد و شرکای آن هشدار می ‌دهند که افغانستان در سال ۲۰۲۶ همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان خواهد بود، آندریکا راتوات، معاون رئیس هییت امدادی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گفت که این اداره سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲.۵ میلیارد دالر برای رسیدگی به مشکلات پناهندگان افغان هزینه خواهد کرد.

راتوات در دیدار با عبدالکبیر، وزیر پناهندگان و عودت‌ کنندگان طالبان، به روز چهارشنبه، ۳۱ دسمبر، گفت که سازمان ملل متحد متعهد به کمک به افغان‌های آسیب‌ پذیروعودت کنندگان است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) اعلام کرده است که بیش از ۲.۵ میلیون پناهنده افغان در سال ۲۰۲۵ به کشور خود بازگشته ‌اند و نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که می ‌تواند منجر به " یکی از شدیدترین بحران ‌های انسانی در جهان" مبدل شود.