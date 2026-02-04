هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که افغانستان سومین کشور جهان است که سطح بلند تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات منفلق ناشده را دارد.

بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، تقریباً ۵۴ نفر هر ماه در افغانستان در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ، جان می‌بازند.

یوناما گفته است که برای پاکسازی مواد منفلق ناشدۀ باقی مانده از جنگ در افغانستان به خدمات بیشتر ماین روبی در این کشور نیاز است.

نیک پاند، مسوول بخش ماین روبی یوناما گفت که در سال ۲۰۱۱ میلادی کم و بیش ۱۵هزار نفر در بخش ماین روبی در افغانستان کار می‌کردند، اما اکنون شمار کارمندان ماین روبی در افغانستان به ۱۳۰۰ نفر می‌رسد.

بر ​اساس آمار نشر شده از سوی یوناما، کودکان بیشترین آسیب را به دلیل انفجار ماین ها می‌ بینند و حدود هشتاد درصد از تلفات را تشکیل می ‌دهند. آنان اغلب در هنگام بازی با مهمات منفجر ناشده زخمی یا کشته می ‌شوند.

ادارۀ نظارت بر ماین‌های زمینی در گزارش اخیر خود گفته است که در سال ۲۰۲۴ کم و بیش ۶۲۴ نفر در افغانستان در اثر انفجار ماین و مواد منفلق ناشده کشته شدند که ۷۷درصد آنان کودکان بودند.

یوناما گفته است​ که آگاهی دهی و اقدام هماهنگ می‌تواند به نجات جان انسان‌ها از خطر ماین کمک کند.

یوناما ​جهت آگاهی دهی به مردم، در شبکۀ اجتماعی فیسبوک نگاشته است که اگر چیزی عجیب یا مشکوک را دیدید، به آن دست نزنید و فوراً به مقام های محلی یا از طریق مرکز تماس( آواز) با شماره ۴۱۰گزارش دهید.

ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که در طول سال گذشته حداقل ۸۷ نفر در رویدادهای مرتبط با مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته و ۳۳۳ نفر زخمی شده‌اند.

این اداره همچنان گفت که در این مدت ۱۹۳ حادثه مرتبط با بمب‌ها و مین‌های منفجر نشده در سراسر کشور ثبت شده است.

سازمان ملل متحد با تاکید بر ادامه حمایت مالی خود از سازمان‌های غیردولتی درگیر در پاکسازی ماین بر نیاز فوری به کمک‌های بین‌المللی پایدار برای جلوگیری از تلفات بیشتر تاکید کرد.