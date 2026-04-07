رسانه‌ها در افغانستان گزارش داده اند که در نتیجه سیلاب‌های ناشی از باران شدید در ولایت ننگرهار، کم از کم ۱۶نفر جان باخته است.

اداره ملی رسیدگی به آفات طبیعی حکومت طالبان می ‌گوید که از اواخر ماهٔ مارچ تاکنون، در نتیجه آفات طبیعی به شمول سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران شدید، زلزله ولغزش زمین، "۱۱۰نفر" جان باخته و بیش از "۱۶۰نفر" زخمی و "هفت نفر" دیگر لادرک شده است.

به گفته این اداره، در این مدت حدود شش هزار خانواده و به بیش از پنج هزار خانه آسیب رسیده است.

این اداره روز دوشنبه گزارش داده بود که در "طول ۲۴ساعت گذشته" در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در سراسر افغانستان "۱۱نفر جان باخته اند، شش نفر زخمی شده و هفت نفر" دیگر لادرک می‌باشد.

در همین حال، اداره‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که آفات طبیعی اخیر، تلفات و خسارات مالی سنگینی را به مردم ولایات مختلف افغانستان وارد کرده و خانواده‌های آسیب دیده به کمک‌های بشری نیاز دارند.

از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) گزارش می دهد که از ۲۲ جنوری سال ۲۰۲۶ تا ۲۹ مارچ ۲۰۲۶، دو هزارو و دوصد و شصت و هشت نفر در سراسر افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفته اند.

گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می افزاید که چنین آفات طبیعی به طور اوسط سالانه دوصد هزار نفر را متاثر می‌سازد.