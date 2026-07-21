شمار قربانیان سیلاب در نورستان به ۲۳ نفر رسید

شمار کشته شدگان ناشی از سرازیر شدن سیلابها در ولایت نورستان به ۲۳ نفر رسیده و حدود ۸۰ نفر دیگر مجروح شده اند.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان این رقم را تایید کرده و گفته است که تا کنون ۱۰۰ نفر هم ناپدید اند.
مقامهای محلی طالبان گفته اند که تا روز سه شنبه (۲۱ جولای)، جسد ۱۵ نفر یافت شده است.
بیشتر تلفات و خسارات ناشی از این سیلابهای مدهش در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان گزارش شده است.
دوست محمد وحدت، باشندۀ شهر پارون نورستان گفت: "دیروز پس از چاشت سیلاب شدیدی در شهر پارون جاری شد. حدود نه تا ده هوتل تخریب شد و قسمیکه میبینید خسارات زیادی را به بار آورد. برعلاوه بیش از صد نفر از هموطنان ما جان خود را از دست داده اند."
زاهدالله باشندۀ شهر پارون گفت که وقتی سیل آمد "اول فکر کردند زلزله است اما پس از آنکه متوجه شدند سیلاب است، مردم دست و پاچه شده و هر طرف فرار کردند و تلاش داشتند جان خود را نجات دهند."
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به رسانههای داخلی افغانستان گفته است که "یک هیات با صلاحیت برای بررسی وضعیت و رسیدگی به مشکلات شهروندان آسیبدیده از سیلابهای اخیر، به ولایت نورستان اعزام شده است."
این اداره در شبکۀ اجتماعی ایکس خود نگاشته است که بررسیهای اولیه نشان میدهد که در سیلاب روز دوشنبه، ۲۳ منزل مسکونی قسماً آسیب دیده و ۷۰ دوکان از بین رفته است.
این اداره گفته است که ۱۱ هوتل به گونۀ قسمی یا هم کامل تخریب شده و ۴۰ عراده واسطۀ نقلیۀ خورد و بزرگ آسیب دیده است.
اقدامات پیشگیرانه پس از سیلاب
در پی این سیلاب مرگبار در نورستان، دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس هشدار داده است که "کاهش آب سیلاب به معنی برطرف شدن خطر" نمیباشد.
این اداره از مردم خواسته است تا اقدامات پیشگیرانه را مدنظر گرفته از رفتن به داخل آب خودداری کنند. در این اعلامیه آمده است که در مواقع سرازیر شدن سیل، اگر داخل موتر استید، در آنجا مصوون بمانید.
سیلاب پس از تلفات و خسارات وارده، مشکلات صحی را در مناطق سیلابزده باعث می شود که مهمترین آن عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی است.
کارمندان صحی توصیه میکنند که با توجه به ملوث شدن آب در مناطق سیلابزده، خانوادهها آب را پس از جوشدادن، سرد کرده بنوشند تا از ابتلا به بیماریهای عفونی که از طریق آب به بدن سرایت میکند، در امان بمانند.
واکنشها
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، ضمن ابراز تاسف به خاطر وقوع این آفت طبیعی، از همۀ تاجران ملی و سازمانهای امدادرسان خواسته است تا به آسیبدیدگان کمک کنند.
وزارت دفاع طالبان گفته است که ناوقت دوشنبه به هزار سیلابزده در نورستان کمکهای غذایی را فراهم کرده است.
سفارت ایران در کابل با ابراز تاسیف از وقوع سیلابهای مرگبار نورستان و دیگر مناطق شرق افغانستان، با خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان این رویداد ابراز همدردی کرده است.
ادارۀ هواشناسی طالبان عصر دوشنبه اعلام کرد که ریزش شدید باران، رعد و برق، وزش باد همراه با گرد و غبار و ریگ و وقوع سیل ناگهانی در ولایتهای پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، غزنی، بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وجود دارد. این اداره از ساکنان این ولایتها خواست تا از نزدیک شدن به حاشیه دریا و دریاچهها و مناطق معروض به خطر سیلاب خودداری کنند.
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