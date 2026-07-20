مقام‌های محلی طالبان در ولایت نورستان می‌گویند که در پی جاری شدن سیلاب در شهر پارون، مرکز این ولایت، شمار زیادی از افراد کشته و زخمی شده‌اند.

فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در ولایت نورستان، در یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته است که شمار دقیق قربانیان تا هنوز مشخص نیست و امدادرسانان سرگرم عملیات جستجو و نجات در ساحه اند.

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان با نشر پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است که این سیلاب‌ها که در پی بارندگی شدید به وقوع پیوست، خسارات هنگفتی را نیز به بار آورده است.

در سال روان، سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده و نیز آسیب شدید را به جاده‌ها و زمین‌های زراعتی وارد کرده است.

افغانستان از جمله کشورهای آسیب‌پذیر در برابر رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم به‌شمار می‌رود.

سیلاب‌ها، خشک‌سالی و زلزله‌ها در سال‌های اخیر بارها بحران انسانی را در بخش‌های مختلف افغانستان تشدید کرده‌است، موضوعی که نهادهای بین‌المللی امدادرسان نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

نهادهای امدادرسان می‌گویند که تغییرات اقلیمی، همراه با بحران اقتصادی و فقر گسترده و برگشت گستردۀ مهاجران از کشورهای همسایه، نیاز میلیون‌ها نفر را در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه افزایش داده است.