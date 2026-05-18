دور دوم واکسین پولیو درافغانستان امروز آغاز شد

وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده است که دومین دور کمپاین سراسری واکسین پولیو در سال ۲۰۲۶ با همکاری سازمانهای بینالمللی آغاز شده و قرار است میلیونها کودک زیر پنج سال را در سراسر کشور تحت پوشش قرار دهد.
براساس معلومات این وزارت، بیش از ۸.۳ میلیون کودک در ۱۹۴ ولسوالیِ مربوط به ۲۰ ولایت افغانستان واکسین خواهند شد. این کمپاین از ۱۸ تا ۲۱ ماه می در ولایتهای مرکزی، جنوبی، شرقی، غربی، جنوبشرقی، شمالی و شمالشرقی تطبیق میشود.
وزارت صحت عامه گفته است که اجرای این کمپین در ولایتهای قندهار، هلمند، ارزگان و زابل، این برنامه از ۱۹ تا ۲۲ ماه می اجرا خواهد شد.
مقامهای صحی همچنان از عالمان دینی، بزرگان قومی، والدین و شخصیتهای بانفوذ محلی خواستهاند تا از تیمهای واکسین حمایت کرده و در آگاهیدهی برای حفاظت کودکان در برابر بیماری پولیو همکاری کنند.
وزارت صحت عامه تاکید کرده است که پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی خطرناک است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین قابل پیشگیری است. به گفته این وزارت، کودکان مبتلا به این بیماری ممکن است دچار فلج دایمی شده یا جان خود را از دست بدهند.
مسوولان صحی از خانوادهها خواستهاند تا در جریان این کمپاین، تمامی کودکان زیر پنج سال خود را واکسین کنند. این وزارت افزوده است که تیمهای واکسین در محلهای تعیینشده در سراسر مناطق تحت پوشش حضور خواهند داشت.
