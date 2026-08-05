تیم ملی فوتسال افغانستان در سومین دیدار خود در رقابتهای کانتیننتال ۲۰۲۶ تایلند، برابر روسیه به تساوی سه بر سه دست یافت.
این مسابقه روز چهارشنبه، پنجم اگست، در ورزشگاه نونتابوری تایلند برگزار شد. ملیپوشان افغانستان با این تساوی، پس از دو شکست پیهم، نخستین امتیاز خود را در این رقابتها به دست آوردند.
افغانستان در این دیدار برابر تیمی امتیاز گرفت که در جایگاه هفتم ردهبندی جهانی فوتسال قرار دارد و در میان تیمهای حاضر در جام کانتیننتال، بالاترین جایگاه جهانی را در اختیار دارد. افغانستان نیز در ردهبندی جهانی در جایگاه بیستویکم قرار گرفته است.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین مسابقه با نتیجۀ شش بر یک برابر تایلند، میزبان رقابتها، شکست خورد و در دومین دیدار نیز با نتیجۀ دو بر یک مغلوب ویتنام شد.
افغانستان پس از این تساوی، روز پنجشنبه، ششم اگست، در چهارمین و آخرین دیدار خود به مصاف نیوزیلند میرود.
جام کانتیننتال ۲۰۲۶ از اول تا ششم اگست با حضور تیمهای افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزیلند در نونتابوری تایلند برگزار میشود.
این رقابتها بهصورت لیگ تکدورهای برگزار شده و تیمی که در پایان بیشترین امتیاز را کسب کند، قهرمان خواهد شد.
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