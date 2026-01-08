زعفران افغانستان برای دهمین سال پیهم بهترین زعفران جهان شناخته شد

انستیتیوت بین‌المللی ذایقه مستقر در بلجیم زعفران هرات را به خاطر داشتن "برترین طعم" بهترین زعفران جهان در سال ۲۰۲۶ شناسایی کرد.

این دهمین سال پیهم است که زعفران افغانستان بهترین زعفران جهان شناخته می‌شود.

انستیتیوت بین‌المللی ذایقه گفته است که زعفران هرات از سوی هیات داوران متشکل از "برترین سرآشپزان جهان" در بخش "مصاله و چاشنی" بهترین زعفران شناخته شد.

هرات بیشترین مقدار زعفران افغانستان را تولید و به بازارهای جهانی عرضه می‌کند و اکنون زعفران به یک کشت حیاتی در اقتصاد زراعتی آن ولایت مبدل شده است.

خبرگزاری باختر که از سوی حکومت طالبان اداره می‌شود، از قول اتحادیۀ زعفران کاران افغانستان گزارش داده است که در سال روان میلادی حدود ۴۰ تن زعفران در افغانستان تولید شده است که از صادرات آن به خارج بیش از ۶۸ میلیون دالر عاید شده است.

کشت زعفران در افغانستان برای نخستین‌بار تقریباً دو دهه قبل در ولایت هرات آغاز شد و این گیاه در حال حاضر، در ۲۸ ولایت کشت می‌شود و افزون بر ایجاد اشتغال برای هزاران نفر به ویژه زنان، به عنوان بدیل مناسب کشت کوکنار شناخته شده است.

انستیتیوت بین‌المللی ذایقه که در سال ۲۰۰۵ ایجاد شد، از طریق اعطای گواهینامۀ "بهترین ذایقه" به محصولات غذایی و نوشیدنی، شرکت‌های تولید کنندۀ این محصولات را کمک می‌کند تا کیفیت محصولات شان بهبود و فروشات شان را افزایش ببخشند.