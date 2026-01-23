ادامۀ برفباری های مرگبار در افغانستان

موج از برفباری های سنگین، باران و طوفان ها در جریان حدود سه شبانه روز گذشته چندین ولایت افغانستان را آماج قرار داده، باعث تلفات و انسداد شاهراه های بزرگ شده است.
بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته، برف و باران همراه با طوفان شدید، "جان حدود ۱۴ نفر را گرفته، شماری را زخمی ساخته، دهها خانه را آسیب رسانده و صدها راس مواشی را در مناطق مختلف افغانستان تلف کرده است."
به گفتۀ مسوولان، شمار تلفات ممکن افزایش یابد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامۀ طالبان، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که در گذرگاه سالنگ، "تا چهار متر و ۶۰ سانتیمتر برف" باریده و راه رفتوآمد بین مناطق شمالی و شمال شرقی با کابل بسته شده است.
برفباری و باران های شدید در کابل، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیا، میدان وردک، قندهار، جوزجان، فاریاب، نورستان، ننگرهار و سایر ولایات، با طوفان همراه بوده است.
شاهراه بین بامیان و پروان و همچنان جادههای منتهی به بامیان و مرکز آن ولایت، بسته شده است.
وزارت فواید عامه طالبان میگوید که جادههای منتهی به تعدادی از ولسوالیهای ولایت دایکندی نیز بسته است، همانطور که جادههای منتهی به ولسوالیهای ولایتهای غزنی و غور و برخی از ولایتهای اطراف نیز بسته شده است. به گفتۀ مسوولین فواید عامۀ طالبان، شاهراه بین ولایتهای پکتیا و خوست نیز مسدود است.
عکسها و ویدیوهای منتشر شده توسط کاربران رسانههای اجتماعی در افغانستان نشان میدهد که بسیاری از وسایل نقلیه و مسافران به دلیل بسته شدن جادهها گیر افتادهاند و مقامات محلی در تلاش برای پاکسازی جادهها هستند.
مقامات محلی از مردم خواستهاند که در جادههای پوشیده از برف مگر در مواقع ضروری تردد نکنند. وزارت فواید عامه طالبان از رانندگان و دیگران خواسته است که قبل از سفر در "جادههای صعبالعبور" از وضعیت جادهها اطمینان حاصل کنند.
در همین حال، شبکه تلویزیونی محلی طلوع نیوز افغانستان گزارش داد که طوفان شدید و بارش برف سنگین روز چهارشنبه باعث ایجاد مشکل فنی در یک خط برق وارداتی از ترکمنستان شده و باعث قطع برق در شهر مزار شریف شده است. اداره هواشناسی و حمل و نقل حکومت طالبان، از ادامۀ بارش برف و باران در حدود ۳۰ ولایت افغانستان پیش بینی کرده است.
