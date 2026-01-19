کشته شدن چهار مرد مسلح حین عبور از سرحد افغانستان به تاجیکستان

کمیته امنیت ملی تاجیکستان مدعی شده است که چهار فرد مسلح که از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند، در جریان یک درگیری مسلحانه با مرزبانان تاجیک، کشته شده اند.

این کمیته روز دوشنبه با نشر بیانیه‌ای گفته است که این دومین رویداد مشابه از ماه نومبر پارسال تا کنون، در امتداد مرز مشترک با افغانستان است.

به گفتۀ مقامات تاجیک، مرزبانان،گروه چهارنفری را در نزدیکی یک روستا در مجاورت ولایت بدخشان افغانستان شناسایی و آماج قرار داده اند.

به گفتۀ مقامات تاجیکستان، این مردان از دستور تسلیم شدن سر باز زده و در عوض به مقاومت مسلحانه دست زده‌اند که منجر به کشته شدن آنان شده است.

کمیتۀ امنیت ملی تاجیکستان ادعا کرده است که این چهار نفر "اعضای یک سازمان تروریستی" بوده‌اند، اما در عین حال جزییات بیشتری در مورد هویت یا وابستگی آنان ارایه نکرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، گفت این رویداد زمانی رخ داده است که گروهی از قاچاقبران مواد مخدر سعی داشتند وارد تاجیکستان شوند.

این حادثه چند هفته پس از حملۀ مرزی که منجر به کشته شدن سه کارگر چینی و زخمی شدن یک نفر دیگر شد، رخ داده است.