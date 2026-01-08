مرکز خبرنگاران افغانستان با انتقاد از تصمیم ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت ارزگان می گوید که این اداره، نشر تصاویر زنده‌جان را ممنوع قرار داده است.

این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران به نقل از خبرنامۀ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ارزگان گفته است که مولوی عبدالحی عمری، رییس ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ارزگان، در یک جلسۀ همآهنگی با خبرنگاران محلی، دستور داده است رسانه‌ها باید از گرفتن تصویر و نشر آن خودداری کنند.

ارزگان بیست و چهارمین ولایت در افغانستان است که از آغاز روند منع نشر تصاویر زنده در تلویزیون‌ها در اسد ۱۴۰۳، این ممنوعیت در آن به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.

عمری گفته است: "اگر کسی از این ماده قانون سرپیچی کند، قانون‌شکن تلقی می‌شود و با او برخورد قانونی خواهد شد."

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که به "خبرنگاران محلی که با رسانه‌های ملی و خارج از ولایت ارزگان کار می‌کنند، نیز هشدار داده شده است که نباید تصویر بگیرند و یا مصاحبه تصویری انجام دهند".

پیش از این، در ۲۳ ولایت دیگر افغانستان از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی، فاریاب، پنجشیر، لغمان، سرپل، بلخ، هرات و پکتیا نشر تصاویر زنده منع اعلام شده بود.

این اقدام باعث شده فعالیت ده‌ها شبکۀ تلویزیونی در این ولایات متوقف و نشرات آن به رادیو تبدیل شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان، از اداره حاکم خواسته است تا روی این دستور خود "تجدید نظر کند و فضای لازم را برای فعالیت آزادانۀ و بدون ترس رسانه‌ها فراهم کند."

طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و در بیش از چهار سال گذشته، محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کرده اند.

بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در حاکمیت چهارسالۀ طالبان ۴۳درصد رسانه‌ها در افغانستان از بین رفته اند، دو سوم ۱۲هزار خبرنگاری که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه‌ها اشتغال داشتند، بیکار شدند و ۸۰درصد زنان دست اندرکار رسانه‌ها بیکار شدند.