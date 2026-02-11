وزیر مالیۀ ایالات متحده: رابطه بین چین و امریکا، ثابت است

اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که باوجود اینکه رابطه بین واشنگتن و بیجینگ به دلیل رابطه بین رییس جمهور دونالد ترمپ، و شی جینپینگ، رییس‌جمهور چین، مستحکم است، اما کارهای قابل توجهی در مورد تجارت دوجانبه، هنوز باقی مانده است.

بسینت روز سه‌شنبه با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "به لطف احترام متقابل بین رییس جمهور ترمپ و رییس‌جمهور شی، رابطه ایالات متحده و چین به نقطۀ پایدار اما رقابتی رسیده است. هدف ما رقابت منصفانه و کاهش خطر است، نه جدایی. واضح است که چین باید دوباره متوازن شود و مازاد تجارتی یک تریلیون دالری مداوم آنها باید مورد توجه قرار گیرد."

وزیر مالیۀ ایالات متحده روز دوشنبه خاطر نشان کرد که کارکنان وزارت مالیۀ امریکا هفته گذشته از چین بازدید کرده‌اند تا به گفتۀ وی "کانال‌های ارتباطی را تقویت کرده و گفتگو بین کشورهایمان را پیش ببرند."

او همچنان گفت: "در جریان این بازدید، تیم‌های ما در مورد تسهیل نشست بعدی به سطح بالا، در مورد تجارت ایالات متحده و چین بین من و هی لیفنگ، معاون صدراعظم چین، بحث و گفتگو کردند."

آقای بسینت در مورد زمان برگزاری نشست بعدی چیزی نگفت.

او افزود: "با تقرب به تعامل رو در رو، ما مشتاقانه منتظر ادامۀ تعامل سازنده بین دو طرف و حفظ تحرک پیشرفت کنندۀ مثبت خود در هفته‌های آینده استیم".

بسینت روز یکشنبه گفت که چین تاکنون به تعهدات خود در توافق تجارتی که با رییس جمهور ترمپ مذاکره کرده بود، عمل کرده است و گفت که انتظار دارد "رشد اقتصادی بسیار قوی" برای ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ داشته باشد.

او در صحبت با شبکۀ فاکس نیوز گفت که "آنها روند خرید سویابین خود را تکمیل کرده‌اند." به عنوان بخشی از این توافق، چین موافقت کرد که حدود ۱۲ میلیون تن سویابین امریکایی را در دو ماه اخیر سال ۲۰۲۵ و ۲۵ تن آن را در سال‌های ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸خریداری کند.

رییس جمهور ترمپ چهارشنبه گذشته با شی جینپینگ، رهبر چین، تماس تلیفونی داشت تا در مورد مسایل مختلف بین دو کشور گفتگو کند و بسینت در این تماس حضور داشت. رییس جمهور ترمپ همچنین خاطرنشان کرد که در ماه اپریل برای گفتگو با شی جین پینگ به چین سفر خواهد کرد و انتظار می‌رود رهبر چین در پایان سال به ایالات متحده سفر کند.

قصر سفید، در ماه نومبر از یک توافق تجارتی جامع با بیجینگ و روابط فراگیر بین ایالات متحده و چین خبر داد که در آن چین موافقت کرد علاوه بر سایر امتیازات، محصولات بیشتر امریکایی را خریداری کند.



