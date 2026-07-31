مقام‌های پاکستان می‌گویند که شمار قربانیان انفجار در مجموعه‌ای از معادن زغال‌سنگ در ایالت بلوچستان به دست‌کم ۳۴ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، این انفجار روز پنجشنبه در منطقهٔ کوهستانی "سورینج"، در ۴۰ کیلومتری شرق کویته، مرکز ایالت بلوچستان، رخ داد که سبب فروریختن بخش‌هایی از دو معدن نزدیک به یکدیگر شد.

به گفتهٔ شعیب نوشیروانی، وزیر معادن و انکشاف منابع معدنی بلوچستان، هنگام وقوع انفجار ۳۶ معدنچی در بخش فروریختهٔ معدن حضور داشتند.

محمد فهد، مدیر عملیات ادارهٔ مدیریت حوادث طبیعی بلوچستان، می‌گوید که عملیات جستجو برای یافتن و بیرون‌آوردن دو معدنچی گرفتار همچنان ادامه دارد.

عبدالغنی بلوچ، یک مقام ارشد بخش معادن در این منطقه، گفت: "دو معدن که در نزدیکی یکدیگر قرار داشتند، در نتیجهٔ انفجار قدرتمند گاز میتان آسیب دیدند."

هنوز جزییات بیشتری دربارهٔ وضعیت دو معدنچی گرفتار و چگونگی وقوع این انفجار نشر نشده است. مقام‌های محلی نیز تاکنون مشخص نکرده‌اند که آیا پیش از وقوع انفجار، افزایش غلظت گاز میتان در داخل معدن شناسایی شده بود یا نه.

سورینج منطقه‌ای کوهستانی است که شمار زیادی معدن زغال‌سنگ در آن وجود دارد. در گذشته نیز رویدادهای مرگبار مشابهی در معادن زغال‌سنگ این منطقه و مناطق اطراف آن رخ داده است.

در ماه مارچ ۲۰۲۴، در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال‌سنگ در بلوچستان ۱۲ معدنچی جان باخت و هشت معدنچی دیگر توسط امداد گران نجات یافتند.

حوادث مرگبار در معادن زغال‌سنگ پاکستان، به‌ویژه در ایالت بلوچستان، بارها گزارش شده است. کمبود سیستم تهویهٔ مناسب، نبود تجهیزات تشخیص گاز، شرایط نامناسب کاری و رعایت‌نشدن معیارهای ایمنی از عوامل عمدهٔ چنین رویدادهایی دانسته می‌شوند.