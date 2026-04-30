از سرگیری پروازهای تجاری بین امریکا و ونزویلا

شرکت امریکایی خطوط هوایی امریکن روز پنجشنبه ۳۰ اپریل نخستین پرواز تجاری را پس از بیش از هفت سال وقفه بین ایالات متحده و ونزویلا انجام می‌دهد.

پرواز مستقیم میان میامی و کاراکاس به دنبال عملیات نظامی ایالات متحده در ماه جنوری برای بازداشت نیکولاس مادورو، رییس جمهور وقت و پس از دستور لغو محدودیت‌ها بر پرواز‌ها به ونزویلا توسط دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد.

خطوط هوایی امریکن، این پرواز را با یک طیارهٔ جدید رنگ شده به خاطر تجلیل از دوصدو پنجاهمین سالروز استقلال ایالات متحده آغاز می‌کند.

این شرکت هواپیمایی می‌گوید که در نظر دارد تا پروازهای را به گونهٔ روزانه بین دو کشور انجام دهد.

حکومت ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ پروازهای خود را به ونزویلا به دلیل ناآرامی های داخلی، بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور و عدم دسترسی پرسونل امنیتی ایالات متحده به میدان‌های هوایی ونزویلا برای اطمینان از تدابیر امنیتی کافی به حالت تعلیق درآورد.



مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، در حال حاضر در نیویارک به اتهام قاچاق مواد مخدر و تروریزم مواد مخدر محاکمه می‌شوند. آنان به تاریخ سوم جنوری توسط نیروهای امریکایی در یک عملیات نظامی در کاراکاس دستگیر شدند. مادورو که از سال ۲۰۲۰ تحت کیفرخواست امریکا بود، به فروپاشی اقتصادی ونزویلا و تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ برای ماندن در قدرت، متهم شده بود.

مادورو و همسرش به اتهامات وارده اعتراف نکرده‌ اند و قرار است در یک محکمه در نیویارک محاکمه شوند.

روابط بین ایالات متحده و ونزویلا در سال ۲۰۱۹ زمانی قطع شد که مادورو، رییس جمهور وقت، پس از رد مشروعیت انتخاب مجدد بحث ‌برانگیز او توسط حکومت ایالات متحده، دپلومات‌های امریکایی را اخراج کرد.

دونالد ترمپ در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، هوان گوایدو را که آن زمان رییس شورای ملی ونزویلا و مخالف سیاسی مادورو بود، به صفت رییس جمهور موقت ونزویلا به رسمیت شناخت.