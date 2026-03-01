واکنش کشورهای عرب به حملات رژیم ایران

در پی حمله ایالات متحدۀ امریکا و اسراییل بر مواضع رژیم ایران و حملات تلافیجویانۀ تهران علیه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، موجی از نارضایتی در میان حکومتهای عربی ایجاد شده و نشانههایی از شکلگیری یک جبهۀ منطقهای بر ضد ایران را به همراه داشته است.
رژیم ایران تاکنون به ادعای هدف قرار دادن مواضع نظامی امریکا در منطقه، حملات میزایلی بر قطر، بحرین، امارات متحده عربی، عمان و کویت انجام داده است.
عربستان سعودی حملۀ رژیم ایران را به عمان محکوم کرده و اعلام کرد که "همبستگی کامل" خود را با عمان، در اقداماتی که انجام میدهد، ابراز میکند.
عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر نیز در تماس با رییس جمهور امارات متحده عربی و سلطان عمان اعلام کرد که قاهره "تجاوزات آشکار" رژیم ایران را علیه خاک امارات متحده عربی و عمان و دیگر کشورهای عربی محکوم میکند.
قطر با اشاره به نقش عمان در میانجیگریهای منطقهای، حملات رژیم ایران را "هدف قرار دادن ناجوانمردانۀ کشوری که نقش فعالی در میانجیگری ایفا میکند" توصیف کرد. در همین رابطه، امیر قطر نیز با دونالد ترمپ گفتگوی تلیفونی انجام داد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی نیز اعلام کرد این کشور ۱۳۲ میزایل پرتابشده از سوی ایران را منهدم کرده و ۱۹۵ طیارۀ بدون سرنشین را رهگیری کرده است.
انور قرقاش، مشاور دپلوماتیک رییس جمهور امارات متحده عربی، در شبکه ایکس نوشت که حمله بر کشورهای خلیج فارس، رژیم ایران را در "لحظۀ حساس، منزویتر" کرده است.
در این میان، موضعگیری تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز قابل توجه بود. با وجود آنکه رژیم ایران طی دهههای گذشته خود را همسو با "آرمانهای فلسطینی" معرفی کرده و کمکهای مالی گستردهای برای فلسطینیان فراهم کرده است، محمود عباس، رییس ادارۀ خودگردان فلسطین ساعاتی بعد از حمله ایالات متحدۀ امریکا و اسراییل بر مواضع رژیم ایران و حمله تلافیجویانۀ رژیم ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، حملات ایران را به کشورهای عربی بهشدت محکوم کرد.
موضع ترکیه نیز قابل توجه بود. انقره در نخستین ساعات حملۀ امریکا و اسراییل بر رژیم ایران، این حملات را محکوم کرده بود، اما چند ساعت پس از حمله ایران به کشورهای عربی، اینبار مقابل رژیم ایران موضعگیری کرد.
گروه