ماموریت آرتمیس ۲ ؛ ثبت ریکارد جدید فاصله انسان از زمین

چهار فضانورد ماموریت آرتمیس ۲ ناسا، امروز دوشنبه (۱۷حمل) با عبور از مرزهای پیشین، ریکارد دورترین سفر انسان در اعماق فضا را به نام خود ثبت میکنند. این نقطه عطف تاریخی به معنای عبور از ریکارد ۴۰۰,۱۷۱ کیلومتری است که پیش از این در سال ۱۹۷۰ میلادی توسط خدمه ماموریت 'اپولو ۱۳' ثبت شده بود.
حالا پس از گذشت بیش از نیم قرن، بشر قرار است به فاصلهای از زمین دست یابد که پیش از این هرگز تجربه نکرده است.
با وجود این موفقیت بزرگ، برنامه کاری فضانوردان چنان فشرده است که مجالی برای توقف یا مراسم ویژه باقی نمیگذارد. طبق برنامه سفر، آنها امروز همزمان با رسیدن به دورترین فاصله از زمین، در نزدیکترین وضعیت نسبت به سطح مهتاب نیز قرار میگیرند.
در این مرحله حساس، سه فضانورد امریکایی و یک فضانورد کانادایی ماموریت دارند در حالی که پشت به زمین و در حال پرواز بر فراز "بخش پنهان مهتاب" هستند، از سطح لایه لایه آن عکاسی کنند. این تیم با استفاده از آموزشهای تخصصی زمینشناسی خود، دیدهها و مشاهدات شان را از عوارض مهتاب به طور دقیق گزارش خواهند کرد.
ماموریت آرتمیس ۲ نخستین سفر انسان به مدار مهتاب در ۵۰ سال اخیر محسوب میشود. این عملیات بخش از برنامه استراتژیک ناسا برای بازگشت دوباره انسان به سطح مهتاب است که طبق پیشبینیها، زودتر از سال ۲۰۲۸ میلادی محقق نخواهد شد.
