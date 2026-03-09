مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، با گرامی‌داشت از امریکایی‌هایی که در خارج از کشور در بازداشت به سر می‌برند، متعهد شد که ایالات متحده تا زمانی از تلاش خود دست بردار نخواهد شد که همه شهروندان امریکایی که به ناحق بازداشت شده اند، به کشور برگردند.

روبیو این اظهارات را در سومین مراسم سالانه برافراشتن پرچم برای گروگانان و زندانیان امریکایی که به ناحق بازداشت یا گروگان گرفته شده اند، بیان کرد. این مراسم روز دوشنبه (نهم مارچ) در وزارت خارجۀ ایالات متحده برگزار شده بود.

روبیو ایران را "پیش‌گام‌ترین گروگان‌گیر جهان" خواند و خاطرنشان کرد که وزارت خارجه به تاریخ ۲۷ فبروری، ایران را به عنوان اولین دولت "حامی بازداشت غیرقانونی" مشخص کرد.

هدف این اقدام، ارسال پیام از عواقب وخیم این کار به دولت‌هایی است که با شهروندان امریکا به عنوان ابزار چانه‌زنی دپلوماتیک رفتار می‌کنند.

مارکو روبیو گفت: "آنها امریکایی‌ها را کالایی می‌دانند که می‌توانند مصادره کرده و سپس در آینده معامله کنند. این کار باید متوقف شود."

به گفتهٔ روبیو، از جنوری سال ۲۰۲۵،‌ بیش از ۱۰۰شهروند امریکا که به ناحق بازداشت شده بودند، به کشور برگردانده شده اند. وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود که رییس جمهور دونالد ترمپ برگرداندن امریکایی‌هایی را که در خارج به ناحق در بازداشت اند، یک اولویت کاری حکومت خود قرار داده است.

در این مراسم،‌ ادم بولر، فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ در امور گروگانان، گفت که ایالات متحده زمینۀ بازگشت ۱۷۵ نفر به شمول بیش از ۱۰۰شهروند امریکا و اسراییلی‌ها و شهروندان دیگر کشورهای متحد را فراهم کرده است.

بولر افزود قلمداد کردن کشورهای حامی بازداشت‌های به ناحق، به کشورهای فراتر از ایران – به شمول روسیه و افغانستان – هشدار می‌دهد که بازداشتهای به ناحق، عواقبی در پی دارد.

ادم بولر گفت: "رییس جمهور ایالات متحده این را بسیار واضح کرده که بازداشت امریکایی‌ها حسابدهی دارد."

روبیو به اهمیت شخصی این تاریخ اشاره کرد: نهم مارچ سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسن است. لوینسن کارمند بازنشستۀ اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) بود که در سال ۲۰۰۷ در جزیره کیش ایران ناپدید شد.

حکومت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به این نتیجه رسید که لوینسن در بازداشت ایران درگذشته است. وزارت خارجۀ ایالات متحده، مراسم پرچم افراشتن روز دوشنبه را به خانواده لوینسن اختصاص داد. در این مراسم، دن و داگ، دو تن از پسران لوینسن نیز حضور داشتند.

کرستوفر رایا، معاون اف‌بی‌آی، قضیه لوینسن را یکی از دردناکترین قضایای ناحل شدهٔ این اداره عنوان کرد. او گفت: "تقریباً در طول میعاد خدمتم، ما در جستجوی باب (رابرت لوینسن) استیم."

او گفت: "من انگیزۀ بسیار زیادی دارم تا به خانوادۀ او در رسیدن به آرامش کمک کنم. فوریت کشف حقایق مربوط به ناپدید شدن باب هرگز به این اندازه زیاد نبوده است و ما هرگز دست‌بردار نخواهیم شد."

به گفتۀ اداره اف‌بی‌آی، لوینسن کسی است که در تاریخ ایالات متحده طولانی‌ترین مدت را به عنوان گروگان سپری کرده است.