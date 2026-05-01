تلاش ها در واشنگتن برای ادامه کمک ها به کودکان افغان

در حالیکه گزارش های اخیر سازمان ملل متحد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به دلیل عدم دسترسی آنان به درس و تحصیل و کار در نهاد های دولتی و غیر دولتی نگران کننده می خواند، شماری از نهاد های غیر انتفاعی در واشنگتن تلاش می کنند تا با راه اندازی برنامه های جمع آوری اعانه، به کودکان نیازمند در افغانستان کمک کنند.

نهادهای مختلف سازمان ملل متحد با توجه به تداوم ممنوعیت تحصیل دختران و زنان به ویژه در دوره های متوسطه و لیسه، وضعیت تعلیمی، اجتماعی و صحی افغانستان را در چند سال آینده نگران کننده توصیف کرده اند.

گزارش اخیر صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) می‌گوید که تا چهار سال آینده، افغانستان می‌تواند تا ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند مراقبت‌های صحی زن را از دست بدهد.

یونیسف گزارش می‌دهد که در پنج سال گذشته، حداقل یک میلیون دختر در افغانستان مستقیماً از محدودیت‌های آموزش متوسطه متاثر شده اند.

با این حال برخی نهاد های غیر انتفاعی چون آشیانه و ستارلایت در واشنگتن تلاش می ورزند تا با جمع آوری اعانه توانسته باشند کمکی در این راستا به کودکان افغانستان انجام دهند.

در محفل جمع آوری اعانه برای کودکان افغانستان، که شام سه شنبه در سفارت فرانسه در واشنگتن ، برگزار شد ثانیا یونسی رییس نهاد آشیانه گفت پس از به قدرت رسیدن طالبان تدریس شاگردان که تا صنف ششم است ادامه دارد اما برنامه های تفریحی همه لغو شده است.

خانم یونسی گفت:"ما برنامه‌هایی مثل فوتبال برای دختران داشتیم. بعضی از دخترانی که در تیم فوتبال آشیانه بودند، در نهایت به تیم ملی راه پیدا کردند. برنامه‌های هنری برای دختران داشتیم که لغو شده است. بنا هر فعالیت تفریحی که داشتیم، هنری، کامپیوتر، ورزش، همه لغو شده‌اند."

به گفتۀ یونسی، با ایجاد صندوق پولی بودجه تحصیلی برای دختران مهاجر، آنان توانسته اند در سال روان میلادی، به دو دختر از افغانستان و یک دختر از فلیپین، بورسیۀ تحصیلی فراهم کنند.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اظهار نگرانی از وضعیت کودکان در افغانستان گفت که اطفال افغانستان از حق دسترسی به غذای خوب و تعلیم و تربیه با کیفیت محروم اند.

خانم سمر گفت:" بخاطری که اطفال ما آینده افغانستان اند در هر حالت باید حقوق شان حفظ شود و زمینه تربیه لازم برایشان مساعد شود تا ما از رفتن اطفال به طرف جنگ و منازعه جلوگیری کنیم. "

کارل اندرفورد معاون پیشین وزارت خارجه در امور جنوب آسیا، به اهمیت ادامه همکاری با مردم افغانستان اشاره کرد و گفت:" مهم است که این پیام را برسانیم که حتی اگر ما افغانستان را ترک کرده‌ایم. بسیاری از مردم اینجا هنوز به مردم افغانستان علاقه‌ی زیادی دارند و می‌خواهند به هر طریقی که می‌توانیم به آنان کمک کنیم. ما حضور نظامی نداریم، اما می‌خواهیم حضور بشردوستانه داشته باشیم ."

به همین ترتیب جیمز کننگهم سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و همسرش که از سال ۲۰۱۴ با نهاد آشیانه کمک و همکاری کرده اند گفت که این کمک ها بیانگر تداوم علاقمندی امریکا با مردم افغانستان است.

آقای کننگهم گفت:" ما اینجا استیم بخاطر خدماتی که آنها انجام می دهند مهم است. این نه تنها کمک به کودکان و خانواده ها در افغانستان است بلکه امیدوارم بیانگر آن باشد که پس از آن همه مشکلات هنوز هم علاقمندی در مورد اینکه در افغانستان جی می گذرد موجود است."

با این حال گزارش یونیسف هشدار می‌دهد که اگر وضعیت فعلی در افغانستان ادامه یابد، این کشور با بحران عمیق‌تر اقتصادی، اجتماعی و صحی رو به رو خواهد شد، اما اگر آموزش دختران و مشارکت زنان دوباره فعال شود، می‌تواند مسیر رشد، ثبات و بهبود آیندۀ افغانستان را هموار کند.