وزارت امور خارجۀ قزاقستان اعلان کرد که نشست فوقالعاده گروه تماس منطقهای نمایندگان ویژۀ کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان، در شهر آستانه برگزار شده است.
بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ قزاقستان، این نشست با تمرکز بر مسایل امنیتی و همکاریهای منطقهای روز دوشنبه در این وزارت برگزار شده است. در این نشست، نمایندگان کشور های قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، و اوزبیکستان حضور داشتند.
در این نشست هیچ نماینده از سوی حکومت طالبان در افغانستان، حضور نداشت.
اجندای نشست، بر همکاری تجارتی و اقتصادی با افغانستان، از جمله پروژههای مشترک، حمایت از سرمایهگذاری، پالیسیهای تعرفه ترانزیت و گسترش دهلیزهای حمل و نقل از طریق خاک افغانستان متمرکز بود.
ارکین توکوموف، نماینده ویژه رییس جمهور قزاقستان در امور افغانستان، در این نشست گفت که آستانه به تبادل نظر سازنده و شناسایی راههای حل عملی برای مسایل مبرم همکاری با افغانستان علاقهمند است.
شرکتکنندگان این نشست بر اهمیت هماهنگی تلاشهای کشورهای آسیای مرکزی برای تقویت ثبات و امنیت افغانستان تاکید کردند.
در پایان این نشست، اعضا آمادگی خود را برای ادامه مشورتهای منظم و حفظ تماسهای کاری در چارچوب گروه تماس منطقهای اعلام کردند.
در دور قبلی نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی که به ابتکار ازبیکستان در ۲۶ اگست در تاشکند برگزار شد، نمایندگان ازبیکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرغیزستان شرکت کرده بودند و در این نشست بود که بر ایجاد یک گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه در امور افغانستان تاکید شد.
هدف از ایجاد این گروه تماس، ایجاد یک بستر منطقهای مستقل برای گفتگوی منظم و هدفمند در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک کشورهای منطقه عنوان شده بود.
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ کشور های منطقه به ویژه تاجیکستان همواره از گسترش ناامنی به کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده و گروههای تروریستی و تبهکار مستقر در افغانستان، به ویژۀ شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را عامل این نگرانی عنوان کرده است.
گروه