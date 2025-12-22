یازده مهاجر افغان در بلوچستان جان باخته اند

در نتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی در منطقۀ نوکندی ایالت بلوچستان پاکستان، کم از کم ۱۱ مهاجر افغان جان باخته و نه نفر دیگر زخمی شده اند.
رسانههای پاکستانی به نقل از مقامات محلی گزارش داده اند که این افغانها تلاش داشتند به گونۀ غیرقانونی از پاکستان به ایران و از آنجا به اروپا بروند.
موتر حامل این مهاجرین افغان که از نوع (پیک اپ) بود، به گفتۀ مقامات محلی، با یک تانکر تیل تصادم کرده که براساس معلومات به دست آمده، در آن موتر ۲۱ افغان سوار بودند.
مسوولین امور صحی منطقۀ نوکندی گفته اند که مجروحین این رویداد به یک شفاخانه جهت تداوی انتقال داده شده اند و وضعیت صحی مجروحین "خوب" توصیف شده است.
چند روز قبل نیز شماری از افغانها که تلاش میکردند از افغانستان به ایران بروند، در اثر سرمای شدید، جان خود را از دست دادند.
افغانها در حالی تلاش میکنند از افغانستان به جانب کشورهای همسایه بروند که در این اواخر، کشورهای پاکستان و ایران روند اخراج اجباری افغانهای مهاجر را تسریع بخشیده و هر روز هزاران مهاجر افغان به کشورشان برگشت داده میشوند.
براساس معلومات سازمان ملل متحد، کم از کم ده میلیون افغان، که یک چهارم تمام نفوس افغانستان را تشکیل میدهد در نقاط مختلف جهان مهاجر اند و میلیونها نفر دیگر در داخل افغانستان به دلایل مختلف از خانه و کاشانۀ شان بیجا شده اند.
